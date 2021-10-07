Российский инвестиционный форум возвращается в Сочи

С 17 по 19 февраля 2022 года очередной инвестиционный форум пройдет в Сочи. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе заседания Правительства России. Он уточнил, инвестиционный саммит стартует в научно-исследовательском центре «Сириус». Кубань уже начала подготовку к этому важному деловому мероприятию, сообщили в пресс-службе краевой администрации.

«Сочинский форум – долгожданный симпозиум для всех представителей делового сообщества. На сегодняшний день, он является одной из лучших площадок для того, чтобы презентовать федеральным субъектам свой инвестиционный потенциал, а также обсудить перспективные программы развития. Конечно же, очень бы хотелось, если бы в следующем году эпидемическая обстановка позволила нам провести этот форум. Бизнесмены и администрация Краснодарского края уже начали подготовку своих инвестпроектов, которые способны заинтересовать потенциальных инвесторов», – рассказал Вениамин Кондратьев, губернатор Кубани.

Он добавил, первое после вспышки коронавирусной инфекции Covid-19 заседание организационного комитета откроется в ближайшее время. Участники комитета уделят особое внимание мерам противоэпидемической безопасности, учитывая опыт организаторов Международного экономического форума в Санкт-Петербурге.

Из-за пандемии инвестфорум в Сочи не проводился вот уже два года. До этого саммит считался в деловой среде одним из крупнейших бизнес-событий в России. Впервые в Сочи форум прошел в 2002 году. В 2019 году Кубани удалось заключить на саммите контрактов почти на 300 млрд рублей.

Источник фото: kommersant.ru