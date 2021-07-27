Российский косметический бренд Mixit объявил о выходе на рынок FMCG и начале сотрудничества с сетью магазинов «Магнит Косметик»

В 2021 году бренду Mixit «Лаборатория современной косметики» исполнилось 7 лет. Компания достойно встречает свой день рождения. Сегодня продукция Mixit продается в 91 монобрендовом бутике и 10 beauty-корнерах, расположенных в торговых центрах по всей России. Также компания располагает собственным сайтом e-commerce. С середины 2020 года косметика Mixit представлена на крупных сайтах-маркетплейсах.

Однако компания не останавливается в своем развитии. Mixit вышел на рынок FMCG. Товары бренда уже продаются в сетях «Золотое Яблоко», «Перекресток», «Твой дом» и «Л’Этуаль», а не так давно компания запланировала расширение своего присутствия на этом рынке. С июля 2021 года бренд представляет свои премиальные продукты в сети магазинов «Магнит Косметик» по всей России. Сейчас сеть насчитывает около 6 200 торговых точек. Ожидается, что к ноябрю 2021 года их число достигнет 7000.

Успешная экспансия офлайн-ритейлера «Магнит Косметик» значительно расширит географию покупок MIXIT, что позволит обрести новых покупателей, а также стать еще ближе к аудитории, поскольку магазины сети расположены недалеко от дома, что значительно упрощает процесс покупки, клиентам больше не нужно ждать доставку из интернет-магазина.

Косметическая компания Mixit стремится быть ближе к покупателям, представляя в «Магнит Косметик» одни из самых востребованных своих линеек – Proto Cosmetic и AHA! Revolution.

Proto Cosmetics – это серия инновационных косметических средств, активирующая протеасомы – сложные многобелковые комплексы, которые расщепляют уже ненужные организму белки, обеспечивая антиоксидантную защиту и снижая разрушительный эффект процесса старения.

AHA! Revolution – гамма средств, содержащих гликолевую кислоту, для комплексного решения проблемы воспалений и постакне.

Ассортимент линеек будет постепенно пополняться в магазинах «Магнит Косметик» с августа. После того, как Mixit освоится на новом для себя направлении, к двум первым линейкам, уже представленным в «Магнит Косметик», прибавятся другие товары топ-муверы и бестселлеры Mixit, уже завоевавшие сердца покупателей: SPA RITUALS, Him, YOUR SKIN, GROW PRO, BEAUTY BOOSTER, Re-start.

Выход на рынок FMCG для бренда Mixit – это инвестиции в новое направление развития. Компания рационально оценивает перспективы этого шага, несмотря на продолжающуюся пандемию Covid-19. Mixit растет и осваивает новые каналы продаж, не меняя своего позиционирования на косметическом рынке и неизменно уделяя преимущественное внимание составу и качеству своих продуктов, а не их упаковке. Благодаря этой целенаправленной политике бренд предлагает своим покупателям оптимальный ассортимент товаров по доступной цене, именно такой подход импонирует целевой аудитории MIXIT.