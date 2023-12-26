Будущее уже существует, оно неумолимо надвигается на каждого из нас, поэтому необходимо уметь его откорректировать и улучшить. Это и есть предмет изучения ритмологии. Специалисты, занимающиеся ритмологией профессионально, называются «ритмологи» – освобождающие будущее от ущербов, старения и множества иных жизненных неудобств, подстерегающих его, говорит российский философ, писатель, создатель науки ритмология Евдокия Лучезарнова.

Течение времени, считает российская философ, неравномерно. Снаружи, где мы, согласно старинному договору, отсчитываем дни и ночи, его течение более равномерно. Важнее тут другое – как внутренне человеческий мозг воспринимает время, сообщает «Литературная газета».

Для нетренированного мозга очень сложно успевать за скоростью жизни снаружи. По этой причине логичным выглядит ускорение восприятия времени с возрастом. Это можно сравнить с попыткой обычного человека соревноваться со спортсменом в беге на стометровку. Это значит, что мозг нуждается в защите от негативной информации и тренировке, тогда и влияние возраста на течение времени будет минимальным.