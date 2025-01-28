Российским автомобилистам предложили заправляться с выгодой до конца зимы

Сети АЗС «Газпромнефть» и «ОПТИ» запустили специальную акцию для владельцев карт лояльности «Нам по пути». В рамках акции, которая продлится до 28 февраля 2025 года, клиенты смогут получать дополнительные бонусы при заправке топлива и покупке кофе.

При заправке от 25 литров бензина или дизельного топлива с использованием карты «Нам по пути» участникам программы будут начисляться 3 акционных бонуса в дополнение к базовым. Если в чеке будет указана покупка кофе, количество акционных бонусов увеличится до 5.

Программа лояльности «Нам по пути» является одной из самых популярных среди российских автомобилистов, объединяя более 13,5 млн участников. Бонусы начисляются не только за топливо, но и за другие товары, такие как кофе и моторное масло.

Количество базовых бонусов зависит от статуса карты: владельцы серебряной карты получают 1 бонус за литр топлива, золотой – 1,5 бонуса, платиновой – 2 бонуса. С учетом акционных бонусов общее количество может достигать от 4 до 7 бонусов за литр. Накопленные бонусы можно использовать для оплаты топлива, товаров в кафе или магазинах на АЗС сетей «Газпромнефть» и «ОПТИ». Каждый бонус эквивалентен 1 рублю.

Для участия в программе лояльности необходимо приобрести пластиковую карту «Нам по пути» на АЗС или выпустить бесплатную виртуальную карту через мобильное приложение «АЗС Газпромнефть». Приложение также позволяет управлять бонусным счетом, оплачивать топливо и кофе, а также получать информацию о новых акциях. Оно доступно в Huawei AppGallery, RuStore и Samsung Galaxy Store.