Российского бизнесмена и бойца MMA пыталась ограбить местная мафия на Бали

Российский предприниматель Михаил Митрофанов и боец MMA Хасан Асхабов столкнулись с попыткой вымогательства во время отдыха на Бали. Незадолго до вылета их пытались ограбить неизвестные, а затем задержали на пограничном контроле.

Как сообщает источник, 30 января инцидент начался с того, что в дом, где находились Митрофанов, его мать и Асхабов, пришли неизвестные индонезийцы. Позже на камерах наблюдения зафиксировали людей славянской внешности, предположительно действовавших в интересах преступной группировки. По словам предпринимателя, таким способом местная мафия вымогает деньги у туристов.

Россияне решили покинуть Индонезию и выехали в аэропорт. Перед выездом они также обнаружили, что дорога рядом с их домом преднамеренно была завалена щебнем. Добравшись до аэропорта, они столкнулись с новой проблемой – их задержали на пограничном контроле.

Асхабову предъявили обвинение в преступлении, совершенном в дату, когда спортсмена еще не было на Бали, что подтверждается штампом в загранпаспорте и фото в социальных сетях. Миграционная служба изъяла паспорта у всех туристов. Также у Хасана незаконно взяли анализ крови без ордера на арест.

Решить проблему удалось только с помощью индонезийского юриста, доказавшего невиновность спортсмена и необоснованность обвинений. Однако стресс от случившегося привел к серьезным последствиям – у матери Михаила Митрофанова произошел сердечный приступ.

После стабилизации ее состояния семья вылетела в Сингапур, а Асхабов направился в Дубай. В настоящее время их жизни ничего не угрожает.