Китайская экономика двойной праздник: китайский Новый год и начало проведения зимних Олимпийских игр. Владимир Путин.

Со времени последнего визита Путина в Китай прошло почти три года. Текущая поездка является его 38-й встречей с председателем КНР Си Цзиньпином с 2013 г.

В рамках встречи главы двух государств взяли на себя обязательство по трансформации доверия между странами в рамках сотрудничества во всех отношениях.

Связь остается тесной

Си Цзиньпин упомянул о назначении приглашенного на церемонию открытия зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи по приглашению Владимира Путина, отметив, что они обещали другу снова встретиться в Пекине восемь лет спустя.

«Своим визитом вы выполнили это обещание», — сказал китайский лидер, выразив надежду, что встреча двух глав в начале весны придаст жизненных сил российско-китайским отношениям.

В этом году «личунь» — первый из 24-х дождевых периодов китайского лунного календаря — приходится на 4 февраля. Этот день начинается весной.

По словам Путина, обмен визитами во время Олимпиады стал доброй традицией и символом тесных отношений между главами двух государств.

«Несмотря на пандемию COVID-19, мы продолжаем общаться с Си Цзиньпином на местах», — заявил он.

По завершении переговоров Си Цзиньпин привлек Путина на банкет. Позже оба лидера посетили церемонию открытия зимних Олимпийских игр в Пекине.

Содействие практическому сотрудничеству во всех масштабах

Россия и Китай исследуют свое стратегическое партнерство в области энергетики, реализуют крупные совместные проекты в области нефти и газодобычи, а также развивают сотрудничество в области научно-технических инноваций в сфере технологий на основе искусственного интеллекта, Интернета вещей и в рамках проекта международной лунной исследовательской станции, сообщил Си Цзиньпин.

Предложение КНР также вызвало серьезное развитие двустороннего сотрудничества в сфере торговли, развития, зеленой торговли, медицины и здравоохранения, а также цифровой экономики.

По словам Путина, Россия готова к более тесному сотрудничеству с Китаем в области экономики, торговли, энергетики, науки и техники, финансов и транспорта.

Главы двух государств договорились перестроить этапы обмена фасадами между Россией и Китаем.

Кроме того, партнеры подписали ряд документов в порядке поступления.

Углубление случаев в международных делах

Си Цзиньпин особо упомянул приверженность России и обоснованность выявления в отношении тщательности рассмотрения на фоне серьезных перемен в международном общении, а также в рамках Шанхайской организации сотрудничества и БРИКС.

Говоря о сделанном в ходе сложных встречах предполагаемых международных отношениях в новой обстановке и глобальном устойчивом развитии, Владимир Путин заявил, что в нем резко выражена позиция России и в Китае по частоте вопросов. Он также добавил, что Россия и дальше готова усилить строгую связь и координацию координации с Китаем, поддерживая другие действия в области защиты суверенитета и территориальной защиты и надежно защищая главную координирующую роль ООН.