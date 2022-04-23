Россия и Армения расширят сотрудничество в сфере науки и образования

Политика
23 апреля 2022

В рамках визита премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Государственной Думе обсудили вопросы развития научно-образовательных связей между Россией и Арменией. О деталях встречи рассказал в своем телеграм-канале председатель комитета Государственной Думы по науке и высшему образованию Сергей Кабышев

Особое место в дискуссии занял вопрос о расширении обучения в школах и вузах Армении на русском языке. В настоящий момент России обучается 4 тысячи студентов из Армении. Программы подготовки и переподготовки школьных учителей, а также преподавателей вузов повысят возможности поступления абитуриентов из Республики в образовательные учреждения России.

По мнению Сергея Кабышева, в совокупности с достигнутым пониманием недопустимости искажения истории наших стран, культурно-образовательная интеграция, взаимный образовательный обмен, развитие диалога между молодежью послужит сохранению исторической памяти и укреплению российско-армянского союзничества.

 «Сложность и непредсказуемость современного мира определяет жизненно важную роль науки и образования, объединения потенциала и внедрения достижений ученых в практику для решения глобальных проблем человечества. Достигнутые договоренности дают новый импульс к развитию сотрудничества между научными и образовательными учреждениями наших стран, а также открывают новые направления российско-армянского взаимодействия для сохранения и укрепления всего комплекса двусторонних отношений», — отметил парламентарий.

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