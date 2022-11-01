Россияне выбрали коньяк «Коктебель» маркой года

31 октября стали известны лауреаты ежегодной национальной премии доверия покупателей «Марка №1 в России 2022». За лучших производителей товаров и услуг голосовали потребители от Калининграда до Камчатки. В категории «Коньяк» победителем стал бренд «Коктебель».

Победители премии выбирались путем прямого голосования. Россияне выражали отношение к производителям различных товаров и услуг, представленных на отечественном рынке, заполняя в электронных СМИ открытые анкеты, вписывая в них названия любимых компаний и марок.

Категории конкурса в 2022 году тщательно отбирались на основе исследований потребительского рынка так, чтобы товары, представленные в категории, имели устоявшийся бренд, национальную дистрибуцию и использовались большинством жителей России.

В категории «Коньяк (Российская торговая марка)» в народном голосовании победу одержал бренд «Коктебель». Коллекция «Коктебель» включает коньяки с выдержкой от 3 до 30 лет, произведенные исключительно из российского винограда на предприятии КВК в Крыму.

«Выбор российских потребителей – значимое подтверждение лидерского статуса бренда, — подчеркивает Татьяна Шикина, директор по маркетингу КВК, — «Коктебель», чьи продажи выросли в полтора раза только в этом году – по-настоящему народная марка коньяков, которую любят и ценят россияне на протяжении десятилетий. Сохраняя высочайшее качество продукции и опираясь на достигнутые успехи, мы намерены наращивать объёмы производства, чтобы удовлетворять растущий спрос на настоящие российские коньяки».

В число лауреатов премии «Марка №1 в России» в этом году попали такие признанные лидеры своих категорий, как Ашан, Мегафон, Адамас и другие. Полный список опубликован на сайте премии: https://www.narodnayamarka.ru/laureaty.