Ростовская область возглавила топ-5 по возобновляемым источникам энергии

Экономика
28 апреля 2021

По итогам 2020 года, Ростовская область стала самым продвинутым регионом России по развитию сегмента возобновляемой энергетики. За ней следует Ставропольский край, Астраханская область, Калмыкия и Волгоградская область.

Таковы результаты первого инвестиционного рейтинга, который составила Ассоциация развития возобновляемой энергетики. Критериев было несколько. Среди них – мощности введенных объектов, доля «зеленой» энергетики в энергобалансе региона, взаимодействие со СМИ и обществом, заинтересованность первых лиц.

Напомним, программу поддержки экологически чистой отрасли Правительство РФ запустило в 2013 году. С тех пор общий объем инвестиций в ней уже превысил 400 млрд рублей. Спецпредставитель президента Анатолий Чубайс заявил – это только начало.

«Вся концепция устойчивого развития в мире опирается в значительной степени на возобновляемую энергетику. Ту самую возобновляемую энергетику, которой еще несколько лет назад в России просто не существовало. А сегодня она не просто существует. Годовые вводы в эксплуатацию в прошлом и текущем году фактически уже приближаются к объемам годовых вводов в обычной традиционной классической энергетике», – сообщил Анатолий Чубайс, спецпредставитель президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития.

Источник фото: holanews.kz

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