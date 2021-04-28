Ростовская область возглавила топ-5 по возобновляемым источникам энергии

По итогам 2020 года, Ростовская область стала самым продвинутым регионом России по развитию сегмента возобновляемой энергетики. За ней следует Ставропольский край, Астраханская область, Калмыкия и Волгоградская область.

Таковы результаты первого инвестиционного рейтинга, который составила Ассоциация развития возобновляемой энергетики. Критериев было несколько. Среди них – мощности введенных объектов, доля «зеленой» энергетики в энергобалансе региона, взаимодействие со СМИ и обществом, заинтересованность первых лиц.

Напомним, программу поддержки экологически чистой отрасли Правительство РФ запустило в 2013 году. С тех пор общий объем инвестиций в ней уже превысил 400 млрд рублей. Спецпредставитель президента Анатолий Чубайс заявил – это только начало.

«Вся концепция устойчивого развития в мире опирается в значительной степени на возобновляемую энергетику. Ту самую возобновляемую энергетику, которой еще несколько лет назад в России просто не существовало. А сегодня она не просто существует. Годовые вводы в эксплуатацию в прошлом и текущем году фактически уже приближаются к объемам годовых вводов в обычной традиционной классической энергетике», – сообщил Анатолий Чубайс, спецпредставитель президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития.

Источник фото: holanews.kz