Ростуризм: туристический трафик на Кубани в 2021 году превысит доковидные показатели

По словам главы Федерального агентства по туризму Зарины Догузовой, несмотря на плохие погодные условия и введенные антиковидные ограничения, по результатам 2021 года объем турпотока на курортах Краснодарского края превысит на 10–15% допандемийные показатели. Об этом руководитель Ростуризма заявила в среду, 25 августа, в ходе осмотра объектов туристической инфраструктуры в Анапе.

«Ожидаем хороших результатов по итогам текущего года. Уже по сегодняшней динамике видим, что Краснодарский край способен не только выйти на доковидные показатели, но и на 10–15% превзойти их. Таким образом, благодаря принятым ранее антикризисным мерам, планируем закончить год на Кубани с плюсом», – заявила Зарина Догузова.

Она добавила, что по итогам года целевые показатели в агентстве уже скорректировали. Глава Ростуризма отметила, по количеству отдыхающих август просядет, поскольку последние три-четыре недели многие россияне из-за ливней отказывались от туров на Кубань. Соответственно, загрузка ряда объектов инфраструктуры оказалась ниже планируемой.

Со своей стороны, вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель сообщил, что на сегодняшний день в регионе работают около 10,5 тыс. туристических объектов. Из них классификация прошла более чем на 3 тыс. объектов размещения. В текущем летнем сезоне введено в эксплуатацию дополнительно 13 отелей. Благодаря этому суммарная мощность курорта выросла на 1 тыс. номеров, рассказал вице-губернатор.

Источник фото: oldkurort.krasnodar.ru