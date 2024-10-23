Rowenta и Narwal представили совместную разработку X-CLEAN 10 

Компания Rowenta объявила о своем технологическом партнерстве с компанией Narwal, пионером в области робототехники для уборки дома. Объединив авторитет бренда Rowenta с передовыми роботизированными технологиями Narwal, новое партнерство призвано по-новому определить стандарты уборки дома для потребителей. Плодом этого сотрудничества стала модель Rowenta X-CLEAN 10 — интеллектуальный беспроводной пылесос для сухой и влажной уборки.

Являясь мировым лидером по производству мелкой бытовой техники, Groupe SEB обладает уникальным портфелем ведущих брендов, включая Rowenta, Tefal, WMF и Krups. Компания Rowenta, которая в этом году отмечает 140-летие, является одним из ведущих брендов группы и продолжает курс на инновации в области бытовой техники. Успеху компании Rowenta способствует ее присутствие в разнообразной экосистеме Groupe SEB, что позволяет ей преуспевать в таких ключевых категориях, как личная гигиена (Personal Care), домашний уют (Home Comfort), уход за текстилем (Linen Care) и уход за полами (Floor Care), в зависимости от рынков, на которых представлен бренд.

Компания Narwal, лидер в области роботизированных технологий уборки, разделяет стремление Rowenta «облегчить повседневную жизнь потребителей» с помощью инноваций. Усилиями глобальной команды исследователей, число которых превышает 700 человек (что составляет более половины общей численности — 1400 с лишним — сотрудников компании), Narwal создала интеллектуальные решения для уборки, которые обслуживают более 3 миллионов домашних хозяйств во всем мире. Компания Narwal, входящая в пятерку крупнейших производителей техники для роботизированной уборки, достигла объема продаж в 200 млн долларов за два года с момента основания и продолжает демонстрировать двузначный рост.

Rowenta X-CLEAN 10 — первая совместная разработка в рамках технологического партнерства с Narwal. Этот пылесос оснащен запатентованной технологией Narwal AI DirtSense, которая интеллектуально регулирует расход воды и силу всасывания в зависимости от уровня загрязнения, обеспечивая тщательную очистку при минимальном вмешательстве пользователя. Ее дополняет инновационная L-образная двухрядная щетка с шахматным расположением щетинок, применяющая опыт Narwal по защите от спутывания ворсинок.

Кроме того, модель X-CLEAN 10 обеспечивает высокую производительность уборки. Самоходная роликовая система невероятно облегчает работу (ведь в руке приходится держать вес всего 0,8 кг), а гибкая конструкция с поворотом на 180 градусов обеспечивает максимальный охват. «Мы воодушевлены сотрудничеством с компанией Rowenta и возможностью предложить инновационные решения для уборки дома европейским потребителям. Вместе мы надеемся представить еще больше эксклюзивных инноваций в будущем», — говорит Хауэр Ву (Hower Wu), старший вице-президент Narwal Robotics.

«Мы весьма впечатлены инновационными технологиями компании Narwal, такими как AI DirtSense. Ее опыт поднимает уборку на совершенно новый уровень», — делится Дэвид Джинсон (David Jeanson), генеральный директор подразделения техники для ухода за домом и текстилем и личной гигиены Groupe SEB.