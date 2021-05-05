Руководство ЦАР удивлено фейковой публикацией RFI о российских инструкторах

Центральноафриканское правительство раскритиковало «расследование» французской радиостанции RFI о работе российских инструкторов в ЦАР. Пресс-секретарь кабмина ЦАР Анж Максим Казагуи удивился вышедшему материалу в СМИ Франции.

«Мы удивляемся этому материалу и считаем, что это организованные действия против нашей страны с очень четкой целью — просто остановить продвижение вооруженных сил и наших союзников в освобождении нашей страны», – заявил он.

В опубликованном фейковом материале рассказывается о россиянах, работающих в ЦАР. В основе публикации используются свидетельства анонимных «очевидцев», а также данные из неподтвержденных источников.

Чтобы привлечь внимание к сфабрикованному материалу, журналисты причислили российских специалистов к «ЧВК Вагнера». Этот трюк используется всякий раз, когда речь идет о русскоговорящих людях, замеченных в Африке или на Ближнем Востоке.

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