Обвинение Ассоциации добытчиков минтая в картельном сговоре прозвучало на фоне лишения РРПК членства.

Руководство «Русской рыбопромышленной компании» Глеба Франка «призналось», что состояло в картеле с момента своего основания. Такое заявление прозвучало в официальном обращении представителя компании, после того, как холдинг Франка исключили из авторитетной на мировом уровне Ассоциации добытчиков минтая.

По информации kp.ru, судьбоносное решение дальневосточные рыбаки приняли на Общем заседании членов организации 15 сентября. Поводом послужила кулуарная попытка РРПК снова перекроить рыбную отрасль в свою пользу. Летом 2020 года Франк подготовил письмо в Правительство РФ с предложениями отобрать 50% квот на минтай и сельдь у рыбопромышленников и отдать их тем, кто под инвестквоты строит новые корабли и заводы по переработке, намекнув очень прозрачно на себя. РРПК строит 10 супертраулеров, однако ни один пока не спущен на воду. Как утверждают в АДМ, предложения, изложенные в письме, могли бы нанести серьезный экономический ущерб не только рыбным регионам, но и в целом всей рыбной отрасли. Если бы инициатива получила поддержку, то действующие рыбопромышленные предприятия могли лишиться права на вылов, вместо них работу получили те компании, которые в 2018 году подтвердили право на инвестиционные квоты. Основная добавка квот при таком раскладе досталась бы самой РРПК.

Но не только факт скрытого лоббизма личных интересов в ущерб коллегам возмутил рыбацкое сообщество. Сам текст обращения не обсуждался с участниками рынка, но при этом РРПК настаивала, что «рыбная отрасль стагнирует, рыболовный флот не обновляется, а продукция глубокой переработки практически не выпускается». Хотя есть ряд компания – членов АДМ, которые перерабатывают гораздо больше сырья, нежели РРПК. Поэтому на заседании было принято решение исключить холдинг Франка из Ассоциации.

— Основание — нарушение п.3.6 Устава ассоциации. В итоге большинство участников Ассоциации проголосовали за исключение, что по Уставу АДМ означает его однозначное принятие, — цитирует сайт kp.ru слова президента АДМ Алексей Буглак.

В соответствии с Уставом Ассоциации добытчиков минтая «любой участник ассоциации может быть исключён из её состава за совершение действий, противоречащих целям и (или) задачам ассоциации». К основным целям ассоциации п.2.1 устава относит «обеспечение экономических и правовых гарантий деятельности рыбохозяйственных предприятий». Предложение руководства РРПК о сокращении объёма промышленной и прибрежной квоты неизбежно приведёт к изъятию у предприятий-членов АДМ значительной части ресурсов.

Руководство РРПК обиделось на исключение и обвинило АДМ в картельном сговоре. Забыв при этом упомянуть, что РРПК состояло в этом самом «картеле» с момента своего основания – ни много, ни мало — целых 9 лет. И до 15 сентября ни о каком картеле речи не шло.