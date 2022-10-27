Russpass представил новые технологичные решения для гостиничного бизнеса

Система автоматизации позволяет управлять номерным фондом, контролировать загрузку гостиницы и проводить бронирование.

Цифровой туристический сервис Russpass заключил соглашение с одной из крупнейших в России систем управления отелями и онлайн-бронирования номеров. Как рассказала Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы, это позволит партнерам площадки на льготных условиях пользоваться удобными инструментами для автоматизации бизнеса. Таким образом сервис планирует поддержать предпринимателей и значительно расширить базу гостиниц уже к следующему году.

«Интеграция Russpass с этой системой стала еще одной мерой поддержки бизнеса. Решение поможет представителям индустрии гостеприимства Москвы и других регионов России подключить новый канал продаж, минимизировать затраты и найти новых клиентов. А для туристов откроется еще больше вариантов размещения по всей стране», — отметила Наталья Сергунина.

Система автоматизации позволяет управлять номерным фондом, контролировать загрузку гостиницы, проводить бронирование. Работающие с Russpass отельеры смогут пользоваться этими инструментами за один рубль в месяц в течение года при подключении до 26 апреля 2023-го.

Российские гостиницы стали активно присоединяться к Russpass c апреля 2022 года. С тех пор сервис сохраняет сниженную комиссию от продаж — она составляет пять процентов. Тем самым решается задача по содействию развитию и поддержке внутреннего туризма.

Помимо технологичных решений для бизнеса, Russpass предлагает отелям возможности для бесплатного маркетингового и рекламного продвижения их услуг. Также партнеры участвуют в специальных проектах. Например, в 2022 году столичные гостиницы участвовали в программе Московской недели моды. Подключиться к сервису можно в соответствующем разделе.

Цифровой туристический сервис Russpass помогает спланировать путешествие по Москве и другим городам России. В нем можно забронировать отель, приобрести железнодорожные и авиабилеты, заказать столик в ресторане и многое другое. На портале сейчас представлено 27 услуг.

Сервис позволяет в несколько кликов составить индивидуальный маршрут по выбранным локациям или воспользоваться готовым предложением. На Russpass доступно 5,5 тысячи турпредложений по всем российским регионам.

Сервис разработан по инициативе Правительства Москвы. Реализацию проекта курирует городской Комитет по туризму совместно с Департаментом информационных технологий.