Рустам Гильфанов объясняет, почему дистанционная работа считается одним из главных направлений в IT ближайших лет

Рустам Гильфанов – известный IT-бизнесмен и международный инвестор. Вместе со своими партнерами в 2006 году он основал IT-компанию по разработке софта для области маркетинга, финансов и игр. На сегодняшний день эта компания является крупнейшим разработчиком на территории Украины.

Гильфанов говорит: «Индустрия информационных технологий постоянно меняется и развивается, но в ближайшие годы произойдет настоящий прорыв в этой отрасли. Дальше я расскажу о возможностях, которые мы получим благодаря такому прогрессу».

Что будет с дистанционным режимом работы?

Удаленка стала трендом давно, но тенденция увеличилась с приходом пандемии, началом карантина и необходимостью людей функционировать в совершенно непривычных условиях. Компании и предприятия отправили сотрудников работать из дома, в связи с чем столкнулись с рядом трудностей. Безусловно, общество уже адаптировалось к новым реалиям, но множество проблем еще только предстоит устранить, и помочь в этом могут современные инновационные решения.

Гильфанов говорит, что венчурные капиталисты сомневались в возможностях существующих сервисов, которые должны были решать абсолютно все проблемы, связанные с удаленным форматом работы. Конечно, вопрос безопасности останется открытым, но на повестке дня будут стоять 2 проблемы:

офисная работа в команде;

автоматизация личных процессов.

Эта сфера предоставляет огромные возможности для запуска стартапов. Наглядный пример успешно запущенного, актуального сегодня продукта – площадка Abodoo. Там пользователи могут регистрироваться, создавать портфолио и искать работу в соответствии со своими навыками и запросами.

Возможности, которые скрывает 5G

К пятому поколению мобильной связи многие относятся с подозрением, но разве можно представить эффективную работу без качественной сети? Именно такой является 5G. Ее функционал уже оценили во многих странах мира, и сейчас почти 400 мобильных операторов приступают к процессу активного внедрения новой технологии.

«Хотите, чтобы ваш продукт был востребованным, уникальным и полезным для современного потребителя? Тогда просто воспользуйтесь возможностями 5G! Эта сеть позволяет не только перевести коммуникации на другой уровень, но и внести существенный вклад, например, в сферу науки», – советует Гильфанов начинающим стартап-командам.

Как 5G может повлиять на научную отрасль? Очень просто. Компания NidoRobotics в скором времени планирует приступить к исследованиям океанского дна при помощи дронов с расширенным функционалом.

Как поменяется система доставки?

Можно сказать, кардинально. Дело в том, что теперь доставкой продуктов и иных заказов будут заниматься не живые курьеры, а автоматизированные. Такая технология использовалась и ранее, но в свете последних мировых событий процесс внедрения роботов для выполнения этих задач значительно ускорился.

Во время эпидемии коронавируса, в Китае быстро оценили пользу данной услуги. Жесткие карантинные меры повысили спрос на доставку, а снижение контактов между людьми поспособствовало замедлению распространения ковида. Наиболее известные приложения для доставки, использующие автономные средства передвижения – это MeituanDianping (Китай), StarshipTechnologies и Nuro (Запад). Специалисты утверждают, что отрасль электронной продуктовой коммерции не будет испытывать спад в ближайшее время, напротив, ее ждет развитие.

Как повлияют на нашу жизнь виртуальная и дополненная реальности?

Сделают ее во многом проще и интереснее! 2020 год показал, что технологии AR и VR сильно выросли, и теперь их можно использовать не только в рамках развлечений, но и для речения рабочих и прочих важных задач.

Эксперт говорит: «Сеть 5G получает широкое распространение, естественно, что вместе с ней будут развиваться AR и VR, что даст возможность интегрироваться с ИИ, осуществлять виртуальные путешествия, получать более качественную и оперативную онлайн-помощь и многое другое. Наш привычный мир уже стал на путь глобальных изменений, и непосредственное участие в этом принимают такие организации, как Microsoft, Chetu, GramercyTech, Scanta, IndiaNIC».

Как поменяется процесс управления автомобилем?

Всемирно известные корпорации Ford и Honda обещают, что не позднее 2026 года в продажу поступят транспортные средства, оснащенные системой умного управления. Это значит, что теперь для передвижения не нужно будет водить машину самостоятельно. Также этот процесс можно будет осуществлять совместное вождение, используя специальный сервис.

Многие корпорации уже сегодня стали задумываться о том, насколько выгодным вложением может стать приобретение стартапов в этой отрасли. Так Cruise обошелся GM в 1 млрд. долларов, Uber выкупил Otto за 680 миллионов, Ford выкупил Argo AI за 1 млрд., а Intel потратил на Mobileye баснословные 15,3 миллиарда.

Для справки

Сегодня Рустам Гильфанов успешно ведет свой IT-бизнес, занимается развитием и поддержкой молодых проектов, преимущественно в сфере фин.технологий, игр и потокового видео. Также предприниматель курирует несколько крупных благотворительных проектов в Украине. От управленческой деятельности в компании, основанной совместно с партнерами, Гильфанов отошел пару лет назад.