С чего начать, если по-старому уже невозможно, а по-новому еще не знаешь как?

У каждого из нас хоть раз в жизни было состояние невыносимых тягот, когда нам кажется, что выхода или выбора в сложившейся ситуации у нас нет. В стрессе наш мозг начинает блокировать все возможные решения проблем и иногда впадает в состояние оцепенения.

Но именно такие периоды личностного становления оказывают сильное влияние на дальнейшие события и жизнь.

Многие растут из точки своей боли, принимают важные решения, исходя из каких-то переломных моментов в жизни. На этом пути нам важно сделать правильный выбор: выбор в пользу себя.

Так как сделать шаг на встречу себе, когда по-старому уже невозможно, а по-новому еще не знаешь как?

Первым делом начните прислушиваться к своим личные границам. Бывало ли у вас такое, когда сидишь за семейным столом, и кто-нибудь из родственников «совет» какой-нибудь даст или ребёнка твоего попытается заставить что-то съесть или сделать. Ты бесишься, тебе это не нравится, в тело вползает раздражение. Но рядом кто-то шепнёт: «будь умнее, помолчи, прими уже, как есть». И ты принимаешь, топя внутри своё недовольство, злость, обиду и раздражение, думая, что ты духовный и высоко осознанный. Спешу огорчить всех, кто выбрал себе такую жизненную стратегию. Это не про осознанность — это про привычку быть жертвой, неумение отстраивать себя и свои границы, заявлять о себе, своих ценностях, правилах и потребностях в мир.

Во-вторых, не ограничивайте свои желания в рамках. Многим людям стыдно за свои мечты. Что там мечты, за себя, за свой выбор, за свои амбиции. Они сталкиваются с внутренним ограничителем «Много хочешь мало получишь», «Я тоже много чего хочу», «Оно тебе сейчас надо?». Этот список можно продолжать долго, он засасывает в бесконечное НАДО и ДОЛЖЕН.

Только вот вопрос: «Кому ты это все должен?». Не надо стыдиться своих желаний. Очень часто может так случаться, что за то, что краснею я — другой может мечтать. А за то, о чем мечтаю я, другой может краснеть. Интересная игра получается, не так ли?

И, в-третьих, перестать перекладывать ответственность за свое счастье и комфорт на других людей. Самые большие разочарования в нашей жизни связаны с ожиданиями, направленными на окружение. Что кто-то придет поможет или спасет. Перестаньте ждать, что вы будете нравиться всем и что само собой все станет хорошо. Не всегда люди ведут себя так, как нам хочется. Наше счастье находится в прямой зависимости от нас, наших мыслей и нашего ВЫБОРА.

Да, на словах это может казаться очень просто, а на деле это действительно большая работа над своим сознанием, которая безусловно принесет плодотворный результат.

Нужно лишь осознать, что путь к себе предстоит непростой и наконец начать действовать. У каждого он занимает свой срок: у кого-то – год, у кого-то – три, у кого-то – семь лет. А без проводника на нем не обойтись. Я точно знаю, где придется останавливаться, где ускоряться, а где подниматься с колен и через слезы и усилия над собой двигаться дальше! Я знаю, потому что сама его прошла и иду до сих пор.

Не откладывайте этот важный этап к новым результатам.

Шашкова Полина

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