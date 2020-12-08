С начала года объем экспорта кубанской продукции превысил 2,3 млрд долларов

В ужесточившихся экономических условиях, связанных со вспышкой новой коронавирусной инфекции Covid-19, компании и предприятия Краснодарского края продолжают наращивать объемы поставок за рубеж сельскохозяйственных товаров и изделий. В том числе, этому способствует ряд региональных программ, внедренных в рамках масштабного национального проекта «Международная кооперация и экспорт». На сегодняшний день, Кубань выполнила план по экспорту почти на 92%.

Как рассказали в краевом Минсельхозе, прежде всего, речь идет о реализации программы «Экспорт продукции агропромышленного комплекса».

«Сегодня мы работаем по договорам двустороннего сотрудничества уже со 130 странами мира. За рубеж предприятия Кубани поставляют молоко и молочные продукты, мясо, растительные жиры, злаковые культуры. При этом мы делаем упор на экспорт именно готовых товаров, более выгодных для бюджета. Например, наращиваем производство и экспортные поставки нашего фирменного кубанского мороженого, вина, кондитерских изделий, консервов из овощей, ягод и фруктов. По состоянию на 1 декабря общий объем экспорта достиг отметки 2,315 миллиарда долларов. Этот показатель на 52 миллиона долларов больше по сравнению с объемом экспорта за 11 месяцев 2019 года», – рассказали в ведомстве.

В Минсельхозе предположили, до конца этого года объем экспорта должен превысить 2,5 млрд долларов, что станет своеобразным рекордом края в поставках сельхозпродукции в страны Европы, Азии и американского континента.