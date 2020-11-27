С назначением на пост зампреда правительства Московской области Андрея Разина поздравил Олег Сирота

Экономика
27 ноября 2020

Подмосковье может похвастаться одним из самых высоких уровней поддержки фермеров среди всех регионов нашей страны. Как напомнил в своем аккаунте в Instagram лидер проекта ОНФ «Народный Фермер» Олег Сирота, большое количество проблем малого сельскохозяйственного бизнеса Московской области было решено, благодаря губернатору Андрею Воробьеву и руководителю Минсельхоза МО Андрею Разину. Сыродел напомнил о том, что поддержка местных властей существенно облегчила деятельность подмосковных фермеров, в частности, здесь решили земельный вопрос, запустили сырный кластер и выдают самые большие в стране гранты на семейную ферму.

Олег Сирота отметил, что он находится в смешанных чувствах в связи с назначением Андрея Разина новым зампредом правительства Московской области. Фермер поздравил чиновника с карьерным ростом, выразив уверенность в том, что он добьется успеха в новой ипостаси. В то же время он подчеркнул, что с уходом Андрея Разина подмосковные фермеры и сельхозпроизводители лишаются, пожалуй, лучшего министра сельского хозяйства региона в Российской Федерации.

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