С назначением на пост зампреда правительства Московской области Андрея Разина поздравил Олег Сирота

Подмосковье может похвастаться одним из самых высоких уровней поддержки фермеров среди всех регионов нашей страны. Как напомнил в своем аккаунте в Instagram лидер проекта ОНФ «Народный Фермер» Олег Сирота, большое количество проблем малого сельскохозяйственного бизнеса Московской области было решено, благодаря губернатору Андрею Воробьеву и руководителю Минсельхоза МО Андрею Разину. Сыродел напомнил о том, что поддержка местных властей существенно облегчила деятельность подмосковных фермеров, в частности, здесь решили земельный вопрос, запустили сырный кластер и выдают самые большие в стране гранты на семейную ферму.

Олег Сирота отметил, что он находится в смешанных чувствах в связи с назначением Андрея Разина новым зампредом правительства Московской области. Фермер поздравил чиновника с карьерным ростом, выразив уверенность в том, что он добьется успеха в новой ипостаси. В то же время он подчеркнул, что с уходом Андрея Разина подмосковные фермеры и сельхозпроизводители лишаются, пожалуй, лучшего министра сельского хозяйства региона в Российской Федерации.