С Новым годом поздравила подписчиков модель и визажист Varvarakrasavica

Варвара Власова, известная в instagram под никомVarvarakrasavica, решила встретить Новый год на Мальдивах. Известная модель, визажист и блогер отправилась туда вместе с мужем — продюсером Максимом Власовым (он же @supermax). Бьюти-блогерс побережья Мальдив записала новогоднее поздравление для всех своих подписчиков и разыграла в прямом эфире среди них новенький iPhone 12 ProMax. «Пусть каждый человек, читающий эти строки, поверит в себя, в свою удачу и стремится к целям, не боясь оступиться и не достичь их. Все в ваших руках! Буду рада, если смогу помочь вам своим примером!», — написала бьюти-блогер. Она отметила, что 2020-й год подарил ей множество потрясающих знакомств, которые изменили её судьбу навсегда, и от 2021-го года она ждет не менее ярких впечатлений и сюрпризов. Varvarakrasavica подчеркнула, что многих целей можно достичь, если поверить в себя и не бояться оступиться. Новогодние праздники пара проводит в отеле Kudadoo Maldives Private Island.