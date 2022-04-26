С помощью цифровой платформы производства Ростсельмаш агротехника становится умнее и эффективнее

РСМ Агротроник — платформа агроменеджмента и контроля операций агромашин. Это аппаратно-программный комплекс, доступ к возможностям которого реализован посредством специального ПО для смартфона, компьютера или планшета. Благодаря оборудованию, интегрированному в бортовую систему сельхозтехники, у пользователя платформы есть возможность получать информацию о машине максимально оперативно и в полном объеме.

Зачем это нужно? В конечном итоге, чтобы сделать сельхозбизнес более эффективным и управляемым. С помощью РСМ Агротроник и его модулей, например, можно дистанционно управлять техникой, получая обратную связь о ее техническом состоянии, оптимизировать ее логистику, контролировать расход ГСМ и других материалов. Это позволяет в буквальном смысле понять, во сколько аграрию обходится та или иная агромашина, насколько эффективны сотрудники и как сэкономить на привычных процессах.

Процесс обращения с платформой предельно прост. Можно, например, загружать маршрутные задания, отправляя их на конкретную единицу техники, а затем отслеживать выполнение в «прямом эфире». Нужен всего лишь доступ в Интернет со смартфона, планшета или стационарного компьютера. РСМ Агротроник отслеживает результаты полевых работ, маршрут движения техники, его отклонения и нарушения в процессе уборки. Благодаря ему, можно следить за процентом выполнения работ и заданий, к примеру, по площадям.

Благодаря онлайн-мониторингу можно видеть, где находится каждая единица техники в режиме реального времени, а также увидеть ее траекторию движения. Кроме того, платформа позволяет вести учет работы сотрудников и осуществлять диспетчерский контроль техники, производить профилактику нарушений эксплуатации парка, включая слив топлива.

РСМ Агротроник позволяет дистанционно понимать «самочувствие» агромашины: ее активность – простой, движение, рабочий режим, скорость и отображение этих данных на карте. Параметры выполняемой агромашиной работы: скорость вращения ротора или барабанов, шнеков, вентилятора очистки, и т. д. Получить представление о выполняемом технологическом процессе, а также о параметрах систем, работы узлов и агрегатов: оборотах двигателя, температуре и уровне охлаждающей жидкости и т. д. Предупреждает платформа и аварийные ситуации, связанные со сбоем основных механизмов техники, а также напоминает о необходимости ТО.

Есть в системе агроменеджмента и масса других полезных опций. Например, модуль «Погода» позволит быть всегда в курсе текущих погодных условий, а также прогноза по конкретным территориям и полям. Модуль «Планирование» позволит спланировать все операции в поле и вернуться к этим данным в любое время.

Возможно расширить базовый функционал машины за счет установки специализированного дополнительного бортового дисплея — компьютера, который предназначен для визуализации процесса автоуправления, задания рабочих и клиентских параметров, импорта и экспорта полевых и диагностических данных, настройки и калибровки гидравлического распределителя и других исполнительных механизмов, в зависимости от того, какой дополнительный сервис собирается установить пользователь. Например, система автоуправления РСМ Агротроник Пилот 1.0, которая помогает механизатору управлять агромашиной, включает в себя ГНСС-приемник, базовую станцию RТК, инерциальную систему вычислительный процессор, антенну ГНСС, которая устанавливается на крыше кабины.

На большинстве единиц техники Ростсельмаш уже при выпуске с производственной линии установлены все необходимые для работы Агротроника элементы. Например, РСМ Агротроник установлен на всех моделях семейства TORUM 785, RSM 161, T500, ACROS 595 Plus, на кормоуборочных комбайнах RSM F 2000 серии и всех сериях тракторов.

Таким образом, приобретая технику Ростсельмаш, вы становитесь пользователем инновационной платформы агроменеджмента РСМ Агротроник.

Главное — это то, что Агротроник делает бизнес эффективнее.