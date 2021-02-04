С руководителем Авиационно-спортивного клуба «Крылатая Гвардия» в Ейске встретилась Наталья Боева

На региональной неделе парламентарий Наталья Боева встретилась с руководителем Ейской районной общественной организации «Авиационно-спортивный клуб «Крылатая Гвардия». Главная тема – развитие и поддержка парашютного спорта в районе.

Встреча состоялась на базе аэродрома п. Комсомолец. С момента организации клуба более 900 ребят совершили свыше 2-х тысяч прыжков с парашютом. Сами же тренировки проходят на базе автошколы ДОСААФ.

Также руководитель организации Александр Фефлов рассказал про импровизированный музей военной техники, который он развивает в рамках клуба. Там регулярно проходят экскурсии для молодых ребят, где они могут свободно ознакомиться с техникой.

Наталье Боевой продемонстрировали технику военных лет, которую члены клуба восстановили. В настоящее время работа ведется над реконструкцией автомобиля ЗиС-5, ГАЗ-АА «Полуторка». В дальнейшем планируется восстановить БМ-13 «Катюша» и самолет Ла-5 для установки его на постамент.

В ходе встречи были обсуждены вопросы организации деятельности районного клуба, перспективы его дальнейшего развития, в том числе возможность перехода «Крылатой Гвардии» под «флаг» ДОСААФа.

«Я безмерно признательна этим увлечённым людям, благодаря которым у нас есть возможность прикоснуться к настоящей истории и считаю, что в наших силах всячески поддерживать и помогать подобным организациям», — отметила депутат Государственной Думы Наталья Боева.