С участниками форума Росмолодежи «Амур» работали региональные и федеральные эксперты

22 августа на набережной Хабаровска состоялась торжественная церемония закрытия Всероссийского молодёжного образовательного форума «Амур» платформы Росмолодёжь.События. Форум проходил с 16 по 22 августа.

Заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодёжь) Дамир Фаттахов обратился к участникам церемонии закрытия в онлайн-формате:

«Жить и создавать в России – не просто слова, а реальность, которую мы строим вместе с вами. Форум «Амур» не просто так именуется местом, где начинаются изменения, ведь каждое, даже крохотное изменение в нашей стране начинается с каждого из вас. В этом году форум в своей работе взял очень непростые темы, чтобы предложить свои идеи развития и реализации смыслов. «Амур» из года в год собирает лучшие умы и неравнодушные сердца, чтобы не просто поговорить на важные для современности темы, но и стать авторами проектов изменений, которые обязательно найдут своё применение», – обратился Дамир Фаттахов.

Форум «Амур» собрал на своей площадке участников трёх образовательных треков по различным направлениям. Трек «Добро пожаловать домой» является ключевым направлением форума, участники которого на протяжении всего форума работали над разработкой рекомендаций по адаптации граждан, вернувшихся с территории проведения специальной военной операции. Параллельно в программе участники трека «Развитие малых городов» смогли проработать концепции развития малых городов и моногородов. Важно, что в этом году «Амур» впервые принял участников в возрасте 14-17 лет, которые в рамках трека «Если быть, то быть первым» разрабатывали информационно-просветительские проекты для молодёжи в различных сферах.

В рамках программы участников ждало полное погружение в тематику форума, ежедневная групповая работа, проработка проектов, большая ролевая игра, площадки от партнёров. В программе участников ожидали лекции на такие темы, как «Развитие креативных кластеров как градообразующих элементов», «Инструменты работы по поддержке участников СВО и членов их семей», «Виды поддержки – психосоциальная, гуманитарная. Обучение первой помощи в боевой зоне» и многое другое. С участниками работали различные приглашённые региональные и федеральные гости: член отряда космонавтов ФГБУ НИИ ЦПК Андрей Борисенко, советский и российский актёр театра и кино Алексей Кравченко, советник руководителя Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) Мадлен Батурина, директор департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации, официальный представитель МИД России Мария Захарова, первый заместитель председателя правительства Хабаровского края Мария Авилова, военный корреспондент, ведущая спецвыпуска «Мы живы» на Первом канале, чемпионка мира по пауэрлифтингу, почетная гражданка ДНР Марьяна Наумова, участник СВО и Всероссийского проекта служения «Твой герой» Владимир Сухинин и многие другие.

В рамках форума «Амур» состоялся конкурс Росмолодёжь.Гранты. Всего на конкурс было подано 127 заявок из 30 субъектов России. Свои проекты защитили 72 участника, 18 из которых – дети. Поддержку получили 17 проектов на общую сумму свыше 4 млн рублей. Кроме того, участники в возрасте от 14 до 17 лет из Хабаровского края могли принять участие в розыгрыше фонда в 150 000 руб. от партнеров форума ООО «Амур Минералс». В итоге было определено три победителя, каждый из которых получил по 50 000 рублей на реализацию своего проекта.

Директор форума «Амур», председатель комитета по делам молодёжи Правительства Хабаровского края Амалия Шихалева подвела итоги форума:

«Форум «Амур» стал всероссийским благодаря инициативе губернатора Хабаровского края Михаила Владимировича Дегтярёва. Он всячески поддерживает нас в развитии молодёжной политики и активно взаимодействует с молодёжью. Это, безусловно, даёт новый рывок, чтобы мы стали центром молодёжной политики на Дальнем Востоке в целом. «Амур 2023» — это не только уникальный проект для Хабаровского края, но и для молодёжи всей России. Это огромный вызов для нашей команды – команды молодёжной политики края. Я уверена, что всё, что мы задумывали, у нас получилось. От нас ребята разъехались с проектами, готовые действовать и воплощать идеи в жизнь, и мы всячески им поможем. Через 100 дней мы встречаемся с ними на «Пост-Амуре» и уже начинаем разработку “Амура 2024”», – подчеркнула Амалия Шихалева.

Кроме того, программа Всероссийского молодёжного образовательного форума «Амур» включила также в себя и открытую городскую программу. Все желающие могли прийти на набережную города Хабаровска, где работал образовательный шатёр с приглашёнными спикерами с основной площадки проведения форума.

Организаторами форума выступают Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодёжь) и Правительство Хабаровского края.