Saint-Charles International School расширила образовательные программы Швейцарии

Во времена растущей глобальной неопределенности все большее число семей находится в поиске надежного и безопасного образования за рубежом для своих детей. Чтобы удовлетворить растущий спрос на безопасную и стабильную образовательную среду, Saint-Charles International School, престижная швейцарская частная школа-пансион с богатой историей, существующая с 1897 г., удвоила свои возможности по приему студентов из-за рубежа.

Saint-Charles International School Switzerland’s historic grounds in the picturesque town of Porrentruy.

Швейцария, хорошо известная своим нейтральным статусом, политической и экономической стабильностью, является одним из лучших вариантов для семей, которые хотят, чтобы их дети получали образование за рубежом. Расположенная в живописном городе Поррентрюи в кантоне Юра, Saint-Charles International School Switzerland предлагает современную, безопасную и благоприятную среду для роста и развития молодого поколения.

«Мы считаем, что во времена глобальной нестабильности инвестиции в образование в безопасной среде представляют огромную важность. Школа Saint-Charles, знаменитая своими высокими стандартами образования и гуманистическим подходом к организации обучения студентов, является уникальной возможностью для обучающихся и их родителей, которые ищут высококлассное образование и обучение в культурной среде», – отмечает Кармен Кохер, директор школы Saint-Charles International School.

Спрос со стороны иностранных студентов растет, поэтому школа приобрела дополнительные площади. Это позволит удвоить вместимость с 50 до 100 студентов на полном пансионе за следующие два года. Школа Saint-Charles принимает учеников с 10-летнего возраста и специализируется на мультиязычном обучении по разнообразным программам. Среди вариантов обучения есть программы на английском и китайском, а также на французском и немецком языках.

«Наши инвестиции в расширение мощностей школы и образовательных предложений отражают твердую убежденность в светлом будущем и неуклонное стремление к предоставлению индивидуального подхода высокого уровня, чем и славится наше заведение. Делая акцент на внимании к каждому студенту, личностном росте, высоких стандартах образования, а также социальном и эмоциональном благополучии вкупе с классами небольшого размера, специальной поддержкой для выполнения домашних заданий и высоким уровнем владения различными языками, позволили нам удерживать средний балл по программе Международного бакалавриата (International Baccalaureate) на уровне 36. Это открывает двери нашим студентам в самые престижные университеты с высоким рейтингом по всему миру», – добавил Дидье Мембре (Didier Membrez), председатель Совета директоров.