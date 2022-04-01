Самая престижная серия соревнований на ретроавтомобилях подвела итоги 2021 года

В Музее Транспорта Москвы состоялись награждение призеров Кубка Российской автомобильной федерации по ралли на классических автомобилях 2021 года и презентация сезона 2022 года. Торжественная церемония прошла в историческом павильоне ВДНХ «Транспорт СССР» в рамках первой полномасштабной выставки «Мечта москвича», посвященной судьбе одноименной автомобильной марки.

В 2021 году этапы Кубка Российской автомобильной федерации проходили в Москве, Санкт-Петербурге, Туле, Смоленске и Тольятти. Финальные этапы соревнований на ретроавтомобилях в рамках Кубка РАФ и Кубка Гран Тур состоялись в Москве 26 сентября. Зрители финальных ралли могли наблюдать за редчайшими автомобилями PACKARD 1937 года, TATRA 87 1942 года, CITROEN DS 19, несколькими десятками автомобилей Mercedes Benz разных моделей, а также всей линейкой советского автопрома – автомобилями «Жигули», «Волга» и «Москвич».

Абсолютными победителями спортивного сезона 2021 года по ретро-ралли и обладателями золотых кубков РАФ стали Михаил Готесман («Лучший пилот 2021») и Ирина Шарапова («Лучший штурман 2021»). Женскому экипажу легендарного MERSEDES BENZ 300 SL Gullwing («Крыло Чайки») под управлением штурмана Елены Батуриной и пилота Татьяны Паньковской отдельную награду вручила директор Музея Транспорта Москвы Оксана Бондаренко.

Все призеры-участники церемонии, среди которых немалую часть составляют семейные экипажи, стали обладателями заслуженных наград. Но самым важным и ценным, по единодушному мнению всех участников церемонии, стала домашняя и уютная атмосфера праздника.

Спортивный сезон 2022 года стартует в ближайшее время – уже 17 апреля в Москве пройдет первый этап Кубка РАФ и Кубка Гран Тур по ретро-ралли «На семи холмах».

На фотографии: Cправа: Андрей Паньковский, председатель Комитета классических автомобилей РАФ

О музее:

Музей Транспорта Москвы – это открытое городское пространство и исследовательский центр. В фондах музея находятся более 250 экземпляров легковых и грузовых автомобилей, такси, автобусов, троллейбусов, машин городских служб, легендарные полуторки и трехтонки, вело и мототехника.

Экспонаты коллекции музея можно увидеть на выставочных проектах, а также на транспортной инфраструктуре города. В 2023 году постоянная экспозиция музея будет размещена в новом здании – Гараже Мельникова на Новорязанской улице 27. Сейчас памятник архитектуры советского авангарда находится на реставрации. Ему будет возвращен исторический облик.

Выставка «Мечта Москвича» – первая полномасштабная выставка музея. Экспозиция подробно рассказывает о легендарной автомобильной марке «Москвич» сквозь призму советского кино.