Самый злой рак кожи: как не пропустить меланому и что о ней важно знать

Нам неслучайно все время говорят, что крем с SPF летом нужно использовать обязательно. Это история не только о фотостарении и быстром появлении морщин, в чем тоже малоприятного. Здесь есть куда более серьезный риск — меланома. Рассказываем, что важно знать об агрессивном раке кожи в преддверии сезона открытой одежды и пляжного отдыха.

Что такое меланома и кто находится в группе риска

«Среди эпителиальных злокачественных образований кожи мы различаем несколько видов. Чаще всего, в 80 % случаев, встречаемся с базально-клеточным раком кожи, который практически не метастазирует. Около 16 % случаев приходится на плоскоклеточный рак, происходящий из плоского эпителия кожи. Он более злой, имеет тенденцию к распространению в регионарные лимфоузлы и дает отдаленные метастазы. Но самый агрессивный рак кожи — это меланома. На нее приходится не так много, всего 4 % случаев, но она худшая по прогнозу и именно на ее диагностику направлены наши основные усилия», — рассказывает доктор медицинских наук, профессор, руководитель онкологического центра «СМ-Клиника», врач-онколог, гематолог, радиолог высшей категории Серяков Александр Павлович.

Меланома развивается в меланоцитах — клетках, которые производят пигмент меланин и придают коже цвет. Точная причина всех меланом неясна, но воздействие ультрафиолетового излучения от солнца или соляриев значительно увеличивает вероятность ее развития. В числе других факторов риска:

генетическая предрасположенность (если в семье у кого-то была меланома, важно быть внимательнее к своему телу);

множественные родинки (чем больше родинок на теле, тем выше опасность);

светлая кожа, рыжие волосы, веснушки, голубые или зеленые глаза.

Какая бывает меланома

В зависимости от внешнего вида и особенностей проявления различают несколько видов меланомы:

Поверхностная — наиболее распространенный тип. Она часто встречается у людей с бледной кожей и веснушками и редко у людей с более темной кожей.

— наиболее распространенный тип. Она часто встречается у людей с бледной кожей и веснушками и редко у людей с более темной кожей. Узловая — быстроразвивающийся тип меланомы, которая растет вниз и может распространяться в более глубокие слои кожи, если ее не удалить. Обычно имеет вид шишки черного или красного цвета и часто кровоточит.

— быстроразвивающийся тип меланомы, которая растет вниз и может распространяться в более глубокие слои кожи, если ее не удалить. Обычно имеет вид шишки черного или красного цвета и часто кровоточит. Лентиго-меланома — чаще всего поражает пожилых людей, особенно тех, кто проводит много времени на открытом воздухе. Она развивается медленно, в течение нескольких лет, и появляется в областях, постоянно находящихся под воздействием солнца (например, на лице). Это плоские меланомы, которые распространяются «боком» в поверхностных слоях кожи. Они похожи на веснушки, но, как правило, больше и темнее.

— чаще всего поражает пожилых людей, особенно тех, кто проводит много времени на открытом воздухе. Она развивается медленно, в течение нескольких лет, и появляется в областях, постоянно находящихся под воздействием солнца (например, на лице). Это плоские меланомы, которые распространяются «боком» в поверхностных слоях кожи. Они похожи на веснушки, но, как правило, больше и темнее. Акральная — редкий тип меланомы, который обычно появляется на ладонях и пятках, иногда вокруг ногтей. Наиболее распространена она у людей с темной кожей, хотя в целом может встречаться у всех.

— редкий тип меланомы, который обычно появляется на ладонях и пятках, иногда вокруг ногтей. Наиболее распространена она у людей с темной кожей, хотя в целом может встречаться у всех. Амеланотическая — такая меланома почти не имеет цвета, но может быть розовой или красной, иметь светло-коричневые или сероватые края.

Как не пропустить меланому

Основным признаком меланомы является появление новой родинки на теле или изменение уже существующей родинки. Это может произойти в любой области, но самые популярные места — спина у мужчин и ноги у женщин. Реже всего меланома встречается в областях, обычно защищенных от солнца, таких как ягодицы и кожа головы. В большинстве случаев меланомы имеют неправильную форму и неоднородный цвет.

Для самостоятельного обнаружения меланомы существует правило АКОРД. Это аббревиатура пяти главных ее симптомов:

А — асимметрия

К — края неровные

О — окраска неоднородная

Р — размер больше 6 мм (диаметр ластика на карандаше)

Д — динамика

«Важно отметить, что меланома может быть не только на коже. Да, 90% — это кожа, но она также может появляться на слизистых глаз, желудочно-кишечного тракта, гениталий, в полости носа, оболочках головного и спинного мозга», — комментирует Александр Павлович.

Профилактика и лечение меланомы

Для профилактики меланомы важно соблюдать несложные правила: избегать солнца в середине дня (с 10:00 до 16:00), не забывать наносить солнцезащитный крем с SPF не меньше 30 и широким спектром защиты (от UVA- и UVB-лучей), отказаться от посещения соляриев и регулярно проводить самодиагностику.

«Сейчас в мире наблюдается тенденция к увеличению количества случаев меланомы, и риск возрастает по мере старения. До 50 лет меланома чаще встречается у женщин, но уже после 65 лет показатель становится в два раза больше у мужчин. Средний возраст заболеваемости — 63 года. В России в среднем за год мы выявляем около 10 000 случаев и порядка 4 000 ежегодно умирает», — говорит Александр Павлович.

Хорошая новость в том, что при обнаружении меланомы на ранней стадии можно надеяться на полное выздоровление. Главное, не забывать периодически проверяться у врачей и не игнорировать самодиагностику.