CGTN: Китай: гонка в будущее

«Китай: гонка в будущее» — это пятисерийный документальный фильм, посвященный впечатляющему преображению Китая за время существования Китайской Народной Республики. Пять эпизодов, которые транслируются на канале CGTN и на различных платформах социальных сетей с 16 по 20 сентября, рассказывают о различных аспектах изменений, произошедших в Китае за последние 75 лет.

Программу ведут обладатель премии «Эмми», ведущий телепрограммы новостей Майк Уолтер (Mike Walter) и телеведущий из Сингапура, лауреат премии Пекинского кинофестиваля Гастури Маникам (Gasthoori Manickam). Они путешествуют по Китаю в поисках ответа на вопрос: что движет модернизацией Китая?

Источником невероятной уверенности и вдохновения для китайского народа сегодня является 5000-летний опыт непрерывного развития цивилизации своей страны. От свадебных церемоний, традиционной одежды и культурных реликвий до архитектурного дизайна и кинопроизводства — древнее наследие страны передается из поколения в поколение и приобретает новые формы. С глобальной точки зрения, китайская цивилизация обогащает мировую культуру и способствует ее многообразию. По словам Фрэнсис Вуд (Frances Wood), в прошлом заведующей китайским отделом Британской библиотеки, «Китай был, есть и остается собой».

Что помогает Китаю двигаться вперед? Ключевым фактором развития Китая является его кадровый потенциал. Бесстрашные и амбициозные, высоко квалифицированные профессионалы в таких областях, как аэрокосмическая промышленность, искусственный интеллект и производство микросхем, решительно и настойчиво внедряя инновации, преодолевают трудности, связанные с санкциями и технологическими блокадами. Ведущие программы убеждаются в том, что кадровый ресурс Китая без всякого сомнения обеспечит продолжение экономического роста страны в будущем.

Посещая места, где свершаются великие преобразования, непосредственно общаясь с их участниками и встречаясь с экспертами из разных областей знаний и слоев общества, они приходят к выводу, что Китай укрепляет культурную уверенность своего народа, добивается качественного прогресса, решает возникающие проблемы, развивает высококвалифицированные кадры, защищает окружающую среду и расширяет свою открытость. В конечном счете, документальный сериал «Китай: гонка в будущее» дает глубокое представление о ходе стремительной модернизации Китая и размышляет над тем, как она может способствовать глобальному развитию и благополучию человечества в целом.