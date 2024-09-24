В компании «Р7» рассказали о целях всероссийского чемпионата по работе с таблицами

Технологии
24 сентября 2024

Команды от российских компаний смогут принять участие во всероссийском чемпионате по работе с редактором таблиц.

В компании «Р7» уверены в огромной пользе такого рода мероприятий, прежде всего, для работников отечественных компаний. По мнению Елены Клыковой, возглавляющей в АО «Р7» отдел маркетинга, проведение чемпионата послужит стимулом для многих изучать российское ПО, развивать свои цифровые компетенции и улучшать профессиональные навыки.

По итогам турнира определятся высококвалифицированные топ-эксперты в области работы с таблицами, обладающие лучшими компетенциями в анализе, обработке и визуализации данных.

Общая сумма призового фонда чемпионата – 1 млн руб. Предусмотрено проведение соревнований в несколько этапов с 20 августа по 10 декабря.

В ходе турнира участникам предстоит решать практический кейс, для оценки которого привлекут экспертную комиссию.

Финал чемпионата пройдет 10 декабря в Петербурге (в очном формате). Участникам предстоит разработка мини-проекта, основываясь на основных параметрах и предложенных условиях.

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