Самым популярным видом активного отдыха в новогодние каникулы стало катание на коньках

Ледовые площадки в парках и крупнейший каток Москвы на ВДНХ приняли сотни тысяч посетителей.

Столичные парки и ВДНХ традиционно оказались среди наиболее востребованных площадок для прогулок, семейного отдыха и занятий спортом в новогодние каникулы. Как рассказала Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы, их посетили больше 6,7 миллиона человек. Москвичи и туристы катались на коньках и лыжах, участвовали в творческих мастер-классах, интерактивных представлениях, благотворительных мероприятиях, ходили на выставки и экскурсии.

«Самый популярный вид активного отдыха по итогам каникул — катание на коньках. Ледовые площадки в парках и крупнейший каток Москвы на ВДНХ приняли сотни тысяч посетителей. Помимо этого, там провели разнообразные мероприятия, которые посвятили добрым делам, Новому году и Рождеству. Всего в столичных парках и на главной выставке в новогодний период побывали больше 6,7 миллиона человек. Разумеется, зимняя инфраструктура продолжает работать. Детей и взрослых ждут новые познавательные, культурные и спортивные программы», — отметила Наталья Сергунина.

Она напомнила, что главной темой новогодней и рождественской программы в столице стала поддержка жителей новых регионов России, участников специальной военной операции, их родных и близких. Каждый желающий мог передать им подарок в рамках акции «Москва помогает», волонтерские пункты располагались в общественных местах по всему городу.

Экскурсии и детские елки на ВДНХ

С 1 по 8 января на ВДНХ состоялось более тысячи событий — экскурсий, квестов, творческих мастер-классов, познавательных лекций, новогодних елок, театральных представлений и спортивных тренировок.

Для любителей активного отдыха там работает самый большой каток в Москве. На выходных на нем проводили интерактивные программы на льду с играми, эстафетами и зарядками, встречали Дедов Морозов из разных регионов страны, представляли рождественскую программу.

В дни каникул также были открыты экспозиции, посвященные истории, культуре и технологиям. Дети и их родители могли выбрать более чем из 10 форматов новогодних елок — от мюзиклов до научных шоу. Кроме того, гостей ВДНХ приглашали на гастрономическую ярмарку, тюбинговые горки, лыжные трассы и каток в парке «Останкино».

В Парке Горького, «Зарядье» и других зонах отдыха в разных районах Москвы горожане и туристы катались с горок, а также на 67 обустроенных лыжных трассах, 38 катках с натуральным и искусственным льдом. Большинство точек для активного отдыха предлагают прокат зимнего инвентаря, а еще там есть места, где можно согреться и перекусить.

На свежем воздухе и в теплых помещениях парков проходили различные тематические мероприятия. Так, в музее-заповеднике «Царицыно» гости узнали о культуре, новогодних и рождественских традициях разных стран, в парке «Фили» они принимали участие в интерактивных спектаклях, а в саду имени Баумана под руководством наставников горожане рисовали рождественские композиции.

Фестиваль «Путешествие в Рождество»

С 23 декабря по 8 января в Москве проводился фестиваль «Путешествие в Рождество». Его посетили 5,1 миллиона гостей. На 32 площадках состоялось почти 2,4 тысячи тематических мастер-классов, которые объединили 34 тысячи детей. На 19 катках покатались 153 тысячи москвичей и туристов.

На ярмарках наибольшей популярностью пользовались сладости и сделанные вручную сувениры. Их приобрели почти 100 тысяч раз.

Все желающие могли попробовать угощения из разных уголков России — за время проведения фестиваля было продано 111 тысяч порций горячих блюд и выпечки.