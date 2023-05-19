SANY Heavy Industry и Shenglong Metallurgical устанавливают стратегическое партнерство

Компания SANY Heavy Industry, является одним из ведущих мировых производителей тяжелой техники, недавно провела церемонию подписания, в ходе которой компания заключила соглашение о стратегическом партнерстве с Guangxi Shenglong Metallurgical Co Ltd (Shenglong Metallurgical). Льян Линхе, председатель SANY Heavy Truck, и Лин Нэнцзин, генеральный директор Shenglong Metallurgy, подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве от имени своих компаний.

Генеральный директор компании Shenglong Metallurgical Лин Нэнцзин и председатель Sany Heavy Truck Business Group Льян Линхе, присутствовали на встрече и совместно подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве. Это мероприятие, ознаменовавшее новый этап сотрудничества, а также завершение сделки на сумму 90 млн. юаней (12 млн. долларов США), в рамках которой SANY поставит компании Shenglong Metallurgical 35 электротягачей EV550, 50 электросамосвалов и станцию замены аккумуляторов, что позволит поднять их сотрудничество на небывалую высоту.

Будучи одним из крупнейших производителей чугуна и стали, компания Shenglong Metallurgy входит в число 500 крупнейших предприятий Китая и 50 крупнейших сталелитейных компаний мира, а ее годовой объем производства сырой стали находится на 35-м месте в мире. В последние годы компания ускоряет свою «зеленую» инициативу, чтобы способствовать продвижению Китая к цели углеродной нейтральности до пикового значения, делая больший акцент на устойчивом развитии и низкоуглеродном развитии, а также укрепляя свой потенциал «зеленой» логистики.

Поставка электрического транспорта SANY, значительно укрепила стремление компании Shenglong Metallurgy к декарбонизации своей логистической сети, что стало новым рекордом — крупнейшая сделка по закупке электромобилей для логистики в сталелитейной промышленности Гуансин.

Говоря о своем воодушевлении из-за сотрудничества с SANY, Ке Сюэли, председатель правления Shenglong Metallurgy, подчеркнул общую цель двух компаний по дальнейшей электрификации логической жизни города Фанчэнган, родного города сталелитейного гиганта, совместно расширяя возможности городской и национальной сталелитейной промышленности в направлении «зеленой» трансформации при достижении высококачественного развития.

Председатель Сян Венбо из SANY подчеркнул важность этого сотрудничества в соответствии с целями по декарбонизации Китая, а также его роль в стимулировании экологически безопасного производства и устойчивого развития. Это произошло после того, как SANY были отмечены Forbes China как одни из «50 лучших устойчивых промышленных предприятий 2022 года» и были признаны пионером зеленого развития в отрасли за свои выдающиеся усилия в области устойчивого развития.

Последние достижения SANY в области экологичного производства, инноваций, низкоуглеродного производства, устойчивости цепочки поставок, расширения прав и возможностей сотрудников и сообщества в целом, за что также были включены в список 2023 ESG Inspiration Cases от Forbes China — список ESG, в котором отмечаются компании, добившиеся исключительных достижений в области охраны окружающей среды, социальной ответственности и корпоративного управления.

Завод SANY Heavy Industry в Чанше также был назван Всемирным экономическим форумом (ВЭФ) одним из передовых заводов, став вторым предприятием тяжелой промышленности, принадлежащим SANY, получившим это престижное звание. В ответ на неблагоприятные рыночные условия завод внедряет автоматизированную модель производства с использованием технологий искусственного интеллекта и промышленных IoT (интернет-вещей) в попытке достичь интеллектуальной трансформации производства. Новая модель позволяет компании создать оцифрованную систему производства тяжелого оборудования, которая повышает производительность труда почти на 100%. В результате производственные показатели увеличились на 123%, а производственные затраты на единицу продукции снизились на 29%.