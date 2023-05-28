SANY Hosts Global General Assembly 2023 для дилеров и представителей клиентов

Компания SANY, являющаяся одним из ведущих мировых производителей строительной техники, провела Global General Assembly 2023 в Чанше. В этом мероприятии приняли участие более 1 200 дилеров и представителей клиентов из почти 100 стран и регионов, включая Соединенные Штаты, Германию, Францию, Индию, Таиланд и Индонезию, для обсуждения беспроигрышных стратегий развития.

В ходе конференции старший вице-президент Сюй Мин и директор главного офиса международных операций SANY подчеркнул, важность сотрудничества в условиях глобального кризиса и возможностей. Он представил стратегию международного развития SANY, подчеркнув ее нацеленность на совершенствование продукции, построение логистических «каналов», а также повышение уровня цифровизации и обслуживания в будущем. Сюй также выразил надежду на укрепление сотрудничества с дилерами и клиентами по всему миру в целях создания светлого будущего.

В рамках конференции также состоялось подписание контрактов, объем предполагаемых заказов составил 1,172 млрд. юаней.

Компания SANY продемонстрировала 42 новых продукта, включая SKT105E, являющийся «Зеленым продуктом», который может похвастаться нулевым уровнем выбросов и сокращением выбросов углекислого газа примерно на 130 тонн на грузовик в год. Потребление энергии при спуске тяжелой техники SANY, снижено примерно на 90%, а коэффициент рекуперации энергии увеличен примерно на 10% по сравнению с отраслевыми показателями.

Кроме того, SY19E — первый мини-электрический экскаватор, выпущенный компанией SANY, — отличается высокой эффективностью, энергосбережением, безопасностью и надежностью, а также длительным временем работы от аккумулятора. Предлагается множество вариантов конфигурации для удовлетворения потребностей клиентов в различных странах.

17 мая компания SANY продемонстрировала гостям «Lighthouse Factory», чтобы они смогли ощутить магию интеллектуального производства. Вечером в Люяне было устроено шоу фейерверков, чтобы поприветствовать и по достоинству оценить прибытие гостей со всего мира.

«Компания SANY стремится совершенствовать продукцию, строить логистические каналы, повышать уровень цифровизации и обслуживания, чтобы способствовать взаимовыгодному развитию с нашими глобальными дилерами и клиентами», — сказал Сюй. «Global General Assembly 2023 — это успешное мероприятие, в котором приняли участие дилеры и представители клиентов со всего мира для обсуждения будущего роста и успеха».