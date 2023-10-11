SANY принял участие в Mining and Metals Central Asia и Kazcomak, ускоряя развитие региона

Ведущий глобальный производитель тяжелого оборудования SANY Group (SANY) принял участие в выставках Mining and Metals Central Asia и Kazcomak, проводившихся с 20 по 22 сентября в Алматы, Казахстан. Так как это одна из важнейших выставок машин для горно-добывающей отрасли в Средней Азии, на ней собрались более 10 промышленных гигантов и около 40 тысяч посетителей, которые стали свидетелями подписания компанией SANY соглашений о намерении размещения заказов на сумму 21,4 млн юаней.

На выставке всеобщее внимание было приковано к шести новейшим флагманским машинам SANY, в том числе к автокрану STC300V, внедорожному карьерному самосвалу 115S и экскаватору. Компания SANY наэлектризовала атмосферу прекрасными танцами, пением и интерактивными представлениями и играми, которые неизменно вызывали отклик у посетителей.

SANY established cooperative relations with ENTER

Став первой откликнувшейся на инициативу Китая «Пояс и путь» (BRI) проектирующей машины и оборудование компанией, SANY организовала свое бизнес-подразделение в Средней Азии в 2014 году, и с тех пор представляет высококачественные изделия, упрощающие строительство инфраструктуры в этом регионе.

В 2018 году компания ENTER, одна из крупнейших в Узбекистане организаций, специализирующихся на проектировании, материально-техническом обеспечении и строительстве, договорилась о сотрудничестве с компанией SANY. После подписания контракта компания ввела в эксплуатацию 44 крана SANY, и с тех пор более 1700 принадлежащих компании машин SANY использовались при реализации различных проектов в этом регионе, например на строительстве первой в Средней Азии атомной электростанции и завода по переработке газа в жидкую форму в Узбекистане, что способствовало социально-экономическому развитию страны.

Kazakhstan’s Alkarek wind power project

Кроме того, подстраиваясь под современную тенденцию низкоуглеродного развития, компания SANY активно участвует в проектах перехода на новые источники энергии в регионе. В июле этого года 10 ветровых установок SANY было поставлено проекту ветроэлектростанции Alkarek в Казахстане. С 12 августа краны компании SANY к большому удивлению заказчика выполнят их установку всего за 52 дня. После того как проект будет запущен, он обеспечит местным жителям 170 млн кВт•ч чистой электроэнергии в год и позволит сократить выбросы диоксида углерода примерно на 176 000 тон, способствуя осуществлению Казахстаном перехода на чистую энергию и достижению углеродной нейтральности.

За прошедшие годы компания SANY очень хорошо закрепилась на этом рынке за счет высококачественной продукции и отличного послепродажного обслуживания. Более того, доля компании SANY на рынке автокранов в Казахстане увеличилась до 61 % и продолжит увеличиваться в ближайшие годы. Янг Лей (Yang Lei), генеральный директор бизнес-подразделения SANY в Средней Азии, отметил, что компания SANY будет вместе с местными заказчиками работать для ускорения развития этого региона.