SANY расширяет возможности интеллектуального строительства портов  

Sany Marine Heavy Industry Co., Ltd., дочерняя компания портовой техники SANY Group («SANY»), добилась значительного прорыва с помощью своей интеллектуальной системы H-Move2.0 в проекте автоматизации автокрана в порту Тяньцзинь. Система повысила эффективность работы автокранов до 20 перемещений в час, установив новый стандарт в развитии «зеленых», цифровых и интеллектуальных портов. С учетом будущей конференции COP29 и отраслей обрабатывающей промышленности, требующих развития нулевых выбросов, SANY твердо встает на путь промышленной трансформации с конкретными действиями по достижению целей по сокращению выбросов углерода.

SANY Marine стремится стать технологическим лидером в области логистического оборудования, предоставляя электрические, интеллектуальные, беспилотные и интегрированные решения для интеллектуальных портов и поддерживая «зеленую» трансформацию мировой индустрии портового оборудования.

Столкнувшись с такими проблемами, как энергосберегающее сокращение выбросов углекислого газа и интеллектуальное развитие, необходимость в предотвращении тряски и перекручивания, а также нехватка рабочей силы, интеллектуальные портовые решения SANY Marine обеспечили значительные достижения. К ним относятся технологии защиты от тряски и перекручивания в режиме реального времени для обеспечения автоматизированных и безопасных операций, что выводит операционную эффективность за рамки традиционных ручных методов.

Используя технологии цифровых двойников, команда может прогнозировать и моделировать траекторию и положение контейнеров и добавлять действие разбрасывателя к основным техническим функциям для достижения исключительных результатов. Эффективность автоматизации традиционного автокрана составляет от 15 до 16 циклов в час, а новая версия, объединяющая технологии GPS, ИИ-визуализации и 3D-сканирования, может значительно повысить надежность сигнала. После четырех месяцев тестовых испытаний машина №45 улучшила автоматическую эффективность работы до 20 циклов в час, впервые превзойдя ручной труд в отрасли.

Прогнозируя и моделируя траекторию и положение посадочной коробки, действие опускания спредера добавляется к техническим основам ручной работы, и результаты являются замечательными. Эффективность автоматизации традиционного автокрана составляет от 15 до 16 циклов в час. Недавно обновленная система имеет частоту аномального вмешательства всего 2,78 процента и коэффициент работы, достигающий 1:6, что означает, что один человек может одновременно управлять до шести RTG.

«По-прежнему существует потенциал для модернизации наших транспортных средств и сопутствующего оборудования, с помощью которого мы можем лучше использовать наши ресурсы и повысить уровень низкоуглеродного и зеленого развития», — сказал Чэн Шидун (Cheng Shidong), директор Центра городского транспорта Института комплексного транспорта при Национальной комиссии по развитию и реформам.

Переход к чистому нулевому будущему является одной из самых больших проблем сегодня, и SANY использует экономические и промышленные возможности, созданные низкоуглеродной трансформацией, для активного содействия «зеленому» и низкоуглеродному переходу традиционной индустрии строительной техники. Используя качественно новые производительные силы в качестве движущей силы, SANY ускорит низкоуглеродную стратегию и достигнет целей «зеленого» развития.