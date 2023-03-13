SANY участвует в спасательных и восстановительных работах после землетрясения в Турции

Компания SANY Group, ведущий мировой производитель тяжелого оборудования, предоставляет столь необходимую помощь в проведении спасательных работ после землетрясения в Турции и Сирии, произошедшего 6 февраля. Спасательная группа SANY помогла спасти из-под завалов 28 человек и продолжает свою комплексную работу по оказанию помощи во всех регионах, пострадавших от землетрясения.

Согласно заявлению группы, 7 февраля SANY направила 12 специалистов по поисково-спасательным работам для оказания помощи в ликвидации последствий землетрясения в наиболее пострадавшем регионе. В течение 150 часов после землетрясения с помощью примерно 30 единиц техники SANY, включая экскаваторы и краны, спасательной команде удалось вытащить из-под завалов четырех выживших, включая одного ребенка.

После этой оперативной первой помощи SANY начала оказывать поддержку китайской национальной спасательной группе и предоставила более 100 единиц своей лучшей техники, включая 40 экскаваторов, 10 кранов и более 10 служебных автомобилей. С помощью Putzmeister, немецкой дочерней компании группы, SANY удалось оперативно развернуть один 60-тонный кран повышенной проходимости, два экскаватора грузоподъемностью 23,5 тонны и один экскаватор грузоподъемностью 6,5 тонны.

Помимо спасательной техники, группа также предоставила спасательные средства, такие как поисковое оборудование, теплую одежду и лекарства. В районы, пострадавшие от землетрясения 7 февраля, было отправлено в общей сложности 200 комплектов помощи. Вместе с SANY Foundation группа направила из Китая в Турцию двух спасателей-экспертов по структурным разрушениям. Два эксперта, Сун Симей и Цзя Иннань, привезли с собой средства жизнеобеспечения, телекоммуникационную технику и осветительное оборудование весом более 50 кг.

Оборудование SANY также использовалось для восстановления инфраструктуры. Спасательная группа компании помогла с ремонтом газопроводов и высоковольтных линий электропередач, а также с уборкой упавших уличных фонарей и обломков зданий. Помимо спасения жизней, SANY продолжает спасательные работы и в сообществах. Группа спасателей SANY взяла на себя обязательство помочь построить новые дома местным жителям, пострадавшим от землетрясения в Турции.