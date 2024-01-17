Санья создает новый имидж научно-инновационного кластера для порта свободной торговли

В последние годы наукоград залива Ячжоу Sanya Yazhou Bay Science and Technology City, один из основных парков порта свободной торговли на Хайнане, концентрировал свои усилия на развитии южно-китайской технологии семеноводства и глубоководных технологий. По словам отдела по связям с общественностью муниципального партийного комитета Саньи данный технополис планирует использовать научно-исследовательскую платформу для всесторонней интеграции промышленности, образовательных и научно-исследовательских учреждений, а также организаций, занимающихся урбанистикой, ускорения темпа высококачественного строительства и надежного развития наземных и морских отраслей экономики.

A bird-eye view of Yazhou Bay Science and Technology City

В октябре 2023 г. была официально запущена общественная платформа по научно-технологическим инновациям в области глубокого моря наукограда залива Ячжоу. Являясь основным проектом по морским научно-исследовательским разработкам в провинции Хайнань, наукоград залива Ячжоу обладает всеми преимуществами для внедрения высокоточного оборудования и передовых технологий, привлечения талантливых специалистов и других ресурсов для формирования «гравитационного поля», привлекающего целый ряд компаний и научно-исследовательских институтов. Сейчас он становится важным хабом объединения индустриальных ресурсов для глубоководных разработок.

Технополис занимает уникальное географическое положение и имеет благоприятный деловой климат, и поэтому обладает всеми возможностями для интеграции инноваций с опорой на всю систему в целом. Данный кластер прилагает все усилия для создания целой индустриальной цепочки в области семеноводства, интегрируя научно-исследовательские разработки, производство, продажи, научный обмен, а также коммерческое применение результатов научно-исследовательской деятельности в существующие мощности семеноводства, создавая «Силиконовую долину южно-китайского семеноводства», которая обслуживает всю страну.

Следующим шагом наукограда залива Ячжоу будет сбор большего количества ресурсов для строительства кластера открытых платформ, чтобы способствовать обмену научно-техническими инновациями в области глубоководных технологий и семеноводства. Система, соответствующая высоким стандартам качества, будет являться надежной гарантией для национальных и иностранных компаний, занимающихся инновационными научно-исследовательскими разработками, и способствовать созданию нового делового имиджа технополиса для развития порта свободной торговли.