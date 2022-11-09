Санья становится самым популярным туристическим направлением Китая для любителей гольфа

По мере того как летняя жара и сезон муссонов уступают место приятной солнечной погоде, Санья, популярный курортный город на южной оконечности китайского острова Хайнань, окрестности которого можно смело назвать настоящим тропическим раем, становится идеальным местом для занятий спортом на открытом воздухе, включая гольф. Расположенный на океанском берегу город, с его отелями и ресторанами высочайшего класса, с покрытыми золотистым песком пляжами у подножия гор и потрясающими видами, славится живописной природой и имеет все предпосылки, чтобы войти в число ведущих мировых гольф-курортов. Здесь находятся некоторые из лучших полей для гольфа в регионе, что создает идеальные условия для отдыха любителей гольфа со всего мира.

Гольф-клуб Yalong Bay

Гольф-клуб Yalong Bay, открывшийся в 2000 году, был спроектирован известным архитектором полей для гольфа из США Робертом Трентом Джонсом (Robert Trent Jones), который решил создать «курортное поле чемпионского уровня в прибрежной зоне». Поле с 18 лунками (пар 72) и девяносто восемью песчаными бункерами имеет суммарную длину 7189 ярдов (6573 м) и занимает площадь в 68 гектаров. Через поле протекает извилистая река с площадью водной поверхности в 120 000 квадратных метров. За последние 21 год гольф-клуб Yalong Bay, который входит в десятку лучших полей для гольфа в Китае и в тысячу лучших полей для гольфа в мире, стал местом проведения 19 профессиональных турниров по гольфу и является одним из немногих полей в Китае, принимавших игры Азиатского тура, Европейского тура и тура PGA.

Гольф-клуб Luhuitou

Поле гольф-клуба Luhuitou с мощными прожекторами для ночного гольфа, представляет собой стандартное 18-луночное поле (пар 72). Оно было спроектировано архитектором Нельсоном Хавортом (Nelson Haworth) из американской компании N&H, которая также осуществляла надзор за его строительством. Поле длиной в 7310 ярдов (6684 м) в самом сердце полуострова Лухуэйтоу на южной оконечности острова Хайнань, на протяжении многих лет считается одним из самых популярных в Китае, во многом благодаря своему ландшафтному дизайну и месторасположению. С севера и юга это поле окаймлено горами, а две другие стороны выходят на Южно-Китайское море. Поле славится живописным природным ландшафтом. Это сочетание кроты природы с роскошными удобствами и первоклассными услугами позволило гольф-клубу Luhuitou в 2022 году войти в десятку лучших китайских гольф-курортов.

Гольф-курорт Sun Valley (Санья)

Гольф-курорт Sun Valley (Солнечная долина), построенный на возвышенности, с которой открывается захватывающий дух вид на залив Ялонг, располагает полем для гольфа чемпионского уровня, построенным по проекту знаменитой компании JMP. Длина поля составляет 7800 ярдов (7132 м) (пар 73). Поле, покрытое сочной зеленой травой, раскинулось среди поражающей первозданной красотой природы. Три лунки расположены на берегах затерянных в долине озер, а пять фервеев проложены через лишенные другой растительности песчаные участки. Одной из наиболее ярких особенностей этого поля для гольфа является первая в Китае лунка пар-6, расположенная на расстоянии 828 ярдов (757 м) от стартовой площадки. Такое поле гарантирует захватывающую игру участникам любого уровня.

Гольф-клуб Sanya Begonia Bay Peninsula

В мире найдется немного мест, которые по красоте природного ландшафта могут сравниться с гольф-клубом Begonia Bay Peninsula, раскинувшимся вдоль спокойного синего океана на фоне живописных величественных гор. 18-луночное поле для гольфа, с трех сторон окруженное океаном, имеет совокупную длину 7132 ярда (6521 м) и занимает площадь более 133 000 квадратных метров.Поле было построено по проекту американской дизайнерской компанией IMG, с изменениями, внесенными Нилом Хавортом.

«Санья — это направление, открывающее новые возможности. Мы расширяем свое предложение для удовлетворения различных потребностей туристов со всего мира. Мы приглашаем всех в Санью. Санья обеспечит вам все необходимые условия для отдыха и подарит незабываемые воспоминания», — пообещал Альберт Ип (Albert Yip), генеральный директор Совета по развитию туризма Саньи.