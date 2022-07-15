Сбер откроет в Дербенте крупнейший в России фонтан

В рамках завершения реконструкции парка им. Низами Гянджеви при финансовом участии Сбера в Дербенте 16 июля состоится торжественное открытие крупнейшего в России светомузыкального фонтана общей площадью 4715 м2.

Сбер построил интерактивный фонтан с использованием уникальных и самых современных технологий. Фонтанный комплекс оснащён такими технологическими решениями, как струи «огонь на воде», площадки для пуска фейерверков, пневматические водные пушки, поворотные форсунки, водный экран.

Программное обеспечение фонтана позволяет создавать уникальные светомузыкальные шоу и транслировать видеоролики на водный экран. В технологическом помещении объекта располагается интерактивный музей. Элементы устройства фонтана проецируются на сетчатые экраны и выглядят как парящие в воздухе.

Объект оснащён 1368 световыми прожекторами с индивидуальным управлением, двумя видеопроекторами для проецирования изображений и мощной акустической системой с качественным звуком.

Фонтан может работать в статическом или одном из пяти динамических режимов, включает девять чаш и располагается на двух ярусах. Струи по количеству (2214) и высоте (до 30 м) превосходят большинство фонтанов в России.

Фонтанный комплекс также отличает уникальная монументальная архитектурная концепция: он выполнен в художественных традициях Дагестана из местного природного камня.

Станислав Кузнецов, заместитель Председатель Правления Сбербанка:

«Восстановленный парковый комплекс, объединённый единой концепцией, является одним из важнейших туристических мест Дербента, объекты которого включены в список охраняемых памятников России и в исторический список ЮНЕСКО. Сбер помог местным властям реконструировать парк им. Низами Гянджеви, и мы украсили его светомузыкальным фонтаном, который, я уверен, станет яркой достопримечательностью города, его визитной карточкой. Для Сбера как организации, которая существует уже 180 лет, традиции очень важны, ведь они помогают сохранять неповторимый культурный код в различных регионах России. Поэтому все наши проекты выполняются с учётом местных архитектурных традиций и особенностей: каждый такой объект уникален и гармонично вписан в городскую среду».

Это не первый подобный проект: фонтан в Дербенте стал 23-м в ряду интерактивных фонтанов, которые Сбер построил начиная с 2016 года в Петергофе, Саратове, Ярославле, Калининграде, Воронеже, Владимире, Рязани, Перми, Новосибирске, Южно-Сахалинске, Ижевске, Курске, Минске, Ростове-на-Дону, Пензе, Нижнем Новгороде, Владивостоке, Калуге, Липецке и других городах страны.

Таким образом, Сбер стремится содействовать благоустройству общественных пространств по всей стране — от Калининграда до Владивостока, — восстанавливая традиции и наследие российских городов с богатейшей историей. Фонтанные комплексы становятся центрами притяжения для детей и взрослых, оживляют архитектурный облик городов и используются в образовательных целях.

# # #

ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает одну из крупнейших долей на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Банк располагает обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.