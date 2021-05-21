Сбер представил Салют ТВ — собственную операционную систему для производителей телевизоров

Новая операционная система для телевизоров Салют ТВ, разработанная командой SberDevices, была представлена сегодня на первой технологической конференции Сбера SmartDev. В ближайшее время в продаже появятся новые телевизоры с диагоналями от 43″ до 75″ UHD брендов Hyundai, BBK и др. с предустановленной Салют ТВ под управлением виртуальных ассистентов Салют. Чуть позже появятся и FullHD-телевизоры с диагоналями от 24″ до 43″. При этом ТВ-каналы (спутниковые и антенные), а также видеовходы и файловый менеджер работают и без подключения к интернету.

Салют ТВ предоставляет пользователям интеллектуальную систему рекомендаций видео- и аудиоконтента и лёгкий доступ к сервисам экосистемы Сбера, а семейство виртуальных ассистентов Салют позволяет управлять устройствами и приложениями прямо с телевизора и, конечно, показывает привычные ТВ-каналы, которые можно смотреть даже без Wi-Fi. При этом ассистенты способны подстраиваться под предпочтения пользователя на всех поверхностях.

Ассистент в вашем телевизоре

Интегрированные в Салют ТВ виртуальные ассистенты Сбер, Афина и Джой придут на помощь если нужно, например, заказать продукты или получить ответ на какой-нибудь вопрос, сделать запись в салон красоты или поликлинику — эта функция реализована через консьерж-сервис «Дуэт» (На 20.05.2021 функция «Дуэт» реализована на территории Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Тверской, Рязанской, Калужской, Нижегородской, Орловской областей, Краснодарского края, Республики Адыгея, Псковской, Белгородской, Тульской, Владимирской, Ивановской, Воронежской, Пензенской, Калининградской, Тамбовской, Курской, Брянской, Липецкой, Смоленской, Новгородской, Ярославской, Костромской, Вологодской, Архангельской, Саратовской областей, Республики Татарстан, Волгоградской области, Республики Карелия, Ульяновской, Ростовской, Самарской областей, Республики Калмыкия. О дальнейшем расширении географии работы сервиса компания SberDevices сообщит дополнительно). Они также могут управлять устройствами умного дома от Sber.

Операционная система полностью адаптирована под голосовое управление и работу с виртуальными ассистентами Салют. Вместо обычных приложений в Салют ТВ умные мультимодальные смартапы с возможностью управлять устройствами разными способами: голосом, с помощью пульта или воспользовавшись его виртуальным аналогом.

Игры, кино, музыка и не только

Каталог приложений можно найти в собственном маркетплейсе смартапов SmartMarket: среди них разные игры, стриминговые сервисы, в том числе Okko, СберЗвук, приложение для заказа продуктов с интегрированным сервисом Самокат (В рамках интеграции с сервисом быстрой доставки продуктов Самокат и на территории, обслуживаемой сервисом. Для активации навыка достаточно сказать: «Салют, закажи продукты»)и многое другое.

Во время просмотра фильмов с опцией видеошопинга можно заказать вещи, как на героях фильмов, а ещё купить билеты авиакомпании S7 Airlines (сервис даже подскажет, где происходит действие фильма, и предложит расписание ближайших авиарейсов).

Вместе с сервисом облачного гейминга SberPlay Салют ТВ открывает доступ к играм самых известных студий: современные игры с требовательной графикой запускаются на удалённых серверах, а SberPlay транслирует потоковое видео в HD-качестве на ваш телевизор, в качестве контроллера можно использовать виртуальный геймпад в мобильном приложении СберСалют.

В Салют ТВ есть даже браузер, пользоваться которым можно и с помощью bluetooth-пульта из комплекта, и с помощью виртуального.

Салют ТВ детям

Салют ТВ дружелюбен и безопасен даже для самых маленьких пользователей: на устройствах доступен «Детский режим», который блокирует весь «взрослый» контент, а также возможность совершать платежи. При этом для детей на телевизорах с Салют ТВ найдётся масса интересного и полезного контента: интерактивные игры и приложения, образовательные видео- и аудиозаписи, сказки, стихи, колыбельные, мультфильмы, а ассистенты дадут развёрнутые ответы на детские вопросы или помогут доставить их известному автору научно-популярных проектов Илье Колмановскому.

Доступность

Телевизоры под управлением Салют ТВ поступят в продажу в июне в магазинах сетевых партнёров и на маркетплейсах.

Наши продукты призваны помогать человеку решать его ежедневные задачи эффективнее и удобнее. Мы уже давно привыкли, что виртуальные ассистенты могут поддержать разговор, найти информацию, но зачастую им не хватает главного — визуальной составляющей. При этом популярность нашей ТВ-приставки SberBox доказала, что виртуальными ассистентами удобнее пользоваться на экране. Мы в SberDevices решили пойти дальше и поселить семейство Салют сразу в новые телевизоры разных производителей, превратив их в универсальные умные экраны.

Константин Круглов

Старший вице-президент по новым цифровым поверхностям Сбербанка, CEO SberDevices

Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.