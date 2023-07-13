Сбер за шесть месяцев выдал бизнесу 1,5 трлн рублей на инвестиции

Сбербанк в январе-июне 2023 года увеличил портфель инвестиционного и проектного кредитования бизнеса на 13%, по итогам первого полугодия 2023 года он достиг 7,7 трлн рублей.

Всего бизнесу в январе-июне было выдано 1,5 трлн рублей на финансирование новых проектов, это на 40% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

При этом портфель инвестиционного и проектного кредитования в первом полугодии рос более быстрыми темпами относительно как корпоративного кредитного портфеля (+11%), так и кредитного портфеля Сбербанка в целом (+11,5%).

Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Опережающий рост инвестиционного кредитования крупнейшим банком страны отражает в целом готовность экономики к дальнейшему развитию. Наибольший спрос на инвестиционное финансирование Сбербанк в первом полугодии зафиксировал со стороны следующих отраслей экономики: девелопмент, нефтегазовая промышленность, сельское хозяйство, энергетика и металлургия. Мы рады констатировать, что бизнес успешно трансформируется в новых условиях и возвращается к реализации перспективных проектов».

ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает одну из крупнейших долей на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Банк располагает обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: (www.sberbank.com — сайт Группы Сбербанк, www.sberbank.ru).