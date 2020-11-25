СберЛогистика начнет доставлять электронику по всей России

СберЛогистика и сеть магазинов электронных компонентов и приборов «ЧИП и ДИП» заключили договор о сотрудничестве. Согласно достигнутым договоренностям, СберЛогистика будет выполнять доставку товаров «ЧИП и ДИП» по всей России.

СберЛогистика, компания экосистемы Сбера, логистический оператор с собственной инфраструктурой, предоставляющий полный спектр услуг от первой до последней мили. Сеть пунктов приема и выдачи посылок и постаматов СберЛогистики создана на базе отделений Сбера.

«Расширение способов доставки товаров, позволяет клиентам найти самые оптимальные решения конкретно для себя. При совершении заказа покупателям будет доступен способ доставки «Сберпосылка». Мы видим широкие перспективы в сотрудничестве со СберЛогистикой. За счёт представленности компании в регионах, мы планируем расширить логистическую сетку и обеспечить удобную доставку нашим покупателям в самые кратчайшие сроки», – заместитель генерального директора по интернет-проектам Дмитрий Мосиевич.

«Мы рады предоставлять нашем партнеру удобную и быструю доставку. Стабильные сроки мы обеспечиваем за счёт собственной инфраструктуры и представленности в регионах. Наша компания оказывает услуги доставки в 82 областных центрах страны и прилегающим к ним населенным пунктам. Основной упор сегодня мы делаем на развитие сети пунктов приема и выдачи заказов на базе отделений Сбера. Клиенты могут воспользоваться услугами доставки посылок, который включает в себя курьерскую милю и доставку в пункты выдачи заказов и постаматы», — отмечает заместитель генерального директора СберЛогистики Мария Зайцева.