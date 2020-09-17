Сберлогистика открыла 73 региональных представительства

Сберлогистика, компания экосистемы Сбербанка, запустила собственные распределительные центры и курьерские службы в Майкопе, а также еще в 5 российских городах – Абакане, Астрахани, Белгороде, Пензе и Улан-Удэ. Теперь жители 73 регионов могут воспользоваться услугами Сберлогистики в полном объеме.

Сберлогистика обладает собственной инфраструктурой и оказывает полный спектр логистических операций от первой до последней мили во всех городах присутствия. Компания развивает услуги доставки курьером или в пункты выдачи заказов и постаматы, которые находятся в отделениях Сбербанка. До конца 2020 года сервис доставки будет работать в 82 областных центрах.

«До конца года мы планируем открыть 13 000 точек в 800 российских городах и 2,5 пунктов выдачи заказов в отделениях Сбербанка, – говорит заместитель генерального директора СберЛогистика Мария Зайцева. – Наша задача нарастить свои мощности и развить инфраструктуру последней мили в регионах таким образом, чтобы частные и корпоративные клиенты получали качественные, своевременные услуги доставки».

Справка о компании:

ООО «Сберлогистика» — компания экосистемы Сбербанка, логистический оператор федерального масштаба, развивающая собственную инфраструктуру и партнерские сети доставки как для корпоративных, так и для частных клиентов по всей России. Компания была учреждена ПАО Сбербанк в мае 2019 года. В ноябре 2019 года компания вышла на рынок с целостной продуктовой линейкой и собственной инфраструктурой, включающей пять складов класса А в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и Владивостоке.