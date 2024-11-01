Sceye с НАСА и Геологической службой США решают проблему изменения климата из стратосферы 

Sceye, ведущая американская аэрокосмическая компания, специализирующаяся на системах высотных летающих платформ (HAPS), объявила о заключении соглашения о сотрудничестве в области исследований и разработок с Геологической службой США (USGS) и соглашения о сотрудничестве в космосе (Space Act) с НАСА. Целью этих соглашений является совершенствование климатической и экологической визуализации, мониторинга и сбора данных из стратосферы. Это партнерство основано на успешной программе полетов Sceye в 2024 году, которая завершилась знаковым запуском 24 октября 2024 года, который продемонстрировал готовность платформы к коммерческому применению и долгосрочным миссиям в 2025 году.

Это сотрудничество обеспечивает технологии HAPS компании Sceye статус критически важного партнера в обеспечении точного наблюдения за Землей и вывода в космос многоцелевых полезных грузов. Используя передовую гиперспектральную визуализацию, компания Sceye поможет НАСА и Геологической службе США обнаруживать «суперисточники выбросов» метана, отслеживать активность лесных пожаров, бурь, землетрясений и других экстремальных погодных явлений. Это партнерство поможет отслеживать основные экологические данные и показатели в режиме реального времени, а также позволит компании Sceye предоставить поддержку НАСА и Геологической службе США в расширении спектра собираемых климатических данных и укреплении моделей прогнозирования.

«Наше партнерство с НАСА и Геологической службой США основано на способности системы HAPS оставаться над нужной рабочей зоной в течение длительных периодов времени. В отличие от спутников, система HAPS может сохранять такое положение ниже орбитальной высоты, тем самым предлагая уникальную точку наблюдения для решения проблемы изменения климата и более эффективной подготовки к экстремальным погодным явлениям, — сказал Миккель Вестергаард Франдсен (Mikkel Vestergaard Frandsen), генеральный директор и основатель компании Sceye. — Мы открываем стратосферу в качестве следующего рубежа для важных научных достижений, которые помогут сообществам по всему миру».

В условиях ускорения изменения климата и рекордных выбросов метана технология HAPS компании Sceye предлагает решение для высокоточного обнаружения выбросов вплоть до пикселя. Компания Sceye также сотрудничает с Агентством по охране окружающей среды (EPA) и Департаментом по охране окружающей среды Нью-Мексико в рамках пятилетней программы обнаружения выбросов метана по всему штату. Последний полет Sceye в этом году, в ходе которого были собраны важные данные с помощью бортовых инфракрасных камер, демонстрирует эксплуатационную готовность платформы.

Системы HAPS компании Sceye питаются от солнечной энергии, собранной в светлое время суток и хранящейся в аккумуляторах для работы в течение ночи. Это обеспечивает непрерывный полет на высоте более 20 000 метров, на которой лишь немного технологий могут работать эффективно.

«Системы HAPS меняют правила игры для научного сообщества, потому что они могут задерживаться над местами событий, непрерывно собирать данные с высоким разрешением в режиме реального времени и давать более точное понимание происходящего до, во время и после изучаемого события», — сказал Джонатан Сток (Jonathan Stock), директор Национального инновационного центра Геологической службы США.

Последний запуск полетной программы Sceye в 2024 году завершил успешный полетный год и полную характеристику летательного аппарата, включая достижение важных вех: управляемой передислокации, полного дневного полета и возможности нахождения над рабочей зоной в течение длительных периодов времени.

Сосредоточив внимание на коммерциализации и долговечности в 2025 году, компания Sceye перейдет к тестированию способности платформы выдерживать длительные «сезонные полеты». Эти миссии позволят осуществлять непрерывный мониторинг в течение критически важных периодов, таких как сезоны лесных пожаров, поддерживая усилия по быстрому реагированию с помощью данных о возникающих угрозах почти в режиме реального времени.

После успешной Серии C, по результатам которой предварительная оценка компании выросла до 525 млн долларов США.