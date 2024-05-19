SEG Solar и Grand Batang City договорились об участке под технопарк солнечной энергетики

Компания SEG Solar («SEG»), ведущий американский производитель фотоэлектрических (PV) модулей, и Kawasan Industri Terpadu Batang (Grand Batang City), крупнейший промышленный комплекс ГП в Индонезии, провели церемонию подписания Соглашения об использовании земли для развития и осуществления хозяйственной деятельности технопарка солнечной энергетики в округе Батанг, Ява, Индонезия. Ожидается, что в этом технопарке будут заводы по производству и сборке кремниевых слитков, пластин, элементов и модулей и он станет крупнейшим технопарком солнечной энергетики из существующих в Юго-Восточной Азии. На церемонии присутствовали основатель и главный операционный директор SEG Цзюнь Чжугэ (Jun Zhuge) и президент Grand Batang City Нгурах Вираван (Ngurah Wirawan).

Объем инвестиций в проект строительства технопарка SEG Indonesia PV, расположенного в комплексе Grand Batang City, Центральная Ява, Индонезия, превысит 500 миллионов долларов США и займет более 40 гектаров. Общий план парка включает вертикально интегрированное производство для кремниевых пластин мощностью 5 ГВт, солнечных элементов мощностью 5 ГВт и модулей мощностью 5 ГВт. Согласно плану на первом этапе реализации проекта SEG построит объекты для производства солнечных элементов мощностью 5 ГВт и модулей мощностью 3 ГВт со сроком сдачи в эксплуатацию во втором квартале 2025 года.

Произведенные в этом парке солнечные элементы будут поставляться на глобальный завод SEG по производству модулей, обеспечивая прослеживаемость цепочки поставок и гарантируя надежность и стабильность поставок основных материалов для модулей.

«Интегрированная компоновка всей отраслевой цепочки имеет решающее значение для выполнения компанией SEG юридически обязательных стандартов, касающихся цепочки поставок. Посредством координации предшествующих и последующих этапов производства компания SEG обеспечивает поставку чистой, отслеживаемой экологичной продукции на рынки США, Европы и Индонезии, тем самым облегчая глобальный переход на экологичную энергетику с низким уровнем выбросов углерода», — сказал Цзюнь Чжугэ (Jun Zhuge), основатель и главный операционный директор SEG.

Ожидается, что технопарк SEG Indonesia PV создаст более 3000 рабочих мест и обеспечит дополнительные возможности трудоустройства, повышая экономическую жизнеспособность местного сообщества.