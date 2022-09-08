Секретами молодости поделился бизнесмен Андрей Фоменко

Основатель ФХК «Империя», известный российский бизнесмен и инвестор Андрей Фоменко, рассказал о правилах, которые помогают ему сохранять здоровье и молодость. Исследования в сфере борьбы со старением и продления жизни предприниматель поддерживает давно – в 1996 году он инициировал создание некоммерческого фонда «Вечная молодость» для помощи российским научным проектам. В 2014 году была создана компания IVAO, основной задачей которой стало привлечение инвестиций в сферу разработки способствующих долголетию биомедицинских технологий.

Андрей Фоменко придерживается пяти основных правил для замедления старения и поддержки здоровья. Первое из них – это постановка цели. По мнению бизнесмена, для счастливой и долгой жизни следует поставить перед собой долгосрочную цель, множество исследований это подтверждают. Кому-то важно построить большой и красивый дом, кому-то необходимо увидеть рождение внуков и правнуков. Цель жизни Андрея Фоменко – в ее продлении, он любит повторять, что смысл жизни – в самой жизни.

Второе правило – чувствовать себя молодым, чтобы оставаться таковым, даже если по паспорту возраст намного больше. Для тех, кто хочет оставаться молодым и здоровым, это правило должно быть одним из главных, считает Андрей Фоменко, отмечая, что чувствует себя на 25 лет.

Еще одна необходимость – умеренная физическая активность человека. Тренировки являются полезным стрессом для организма. Регулярное выполнение в режиме умеренной интенсивности различных упражнений позволяет снизить артериальное давление, замедлить старение мышц, сделать нормальным обмен веществ. Андрей Фоменко признался, что каждое утро занимается дыхательными упражнениями и йогой, а еще гуляет с собакой.

Рациональное питание – тоже немаловажный фактор для поддержания здоровья и продления молодости. Инвестор предпочитает натуральную пищу, преимущественно растительную, избегая ультраобработанных продуктов. Пять раз в неделю он практикует интервальное голодание и осознанное питание – то есть умение слышать свой организм и понимать сигналы голода, отличая их от импульсов, подталкивающих к неконтролируемому потреблению пищи.

Пятое правило – поддержание ментального здоровья. Как считает Андрей Фоменко, умственное здоровье наравне с физическим имеет для продления молодости и увеличения продолжительности жизни решающее значение. Это управление стрессом, позитивное отношение к жизни, когнитивные занятия – изучение языков, чтение, логические игры, а также визуализация и медитация.

Напомним, что в конце 2021 года в издательстве «Альпина Pro» была опубликована книга А.Н. Фоменко «Фокус на жизнь. Научный подход к продлению молодости и сохранению здоровья». Опираясь на многочисленные исследования, автор рассказывает о том, как правильное питание, упражнения и выполнение различных практик помогают жить дольше. По словам Андрея Фоменко, в этом году выйдет еще одна книга по схожей тематике. Информация, собранная в данных изданиях, — результат многолетней работы над antiage-проектом VSH25.