Семь европейских поставщиков решений для Интернета вещей выбирают EchoStar

Компания EchoStar Corporation объявила о том, что семь ведущих европейских поставщиков услуг Интернета вещей (IoT) подписали многолетние коммерческие соглашения о разработке и реализации решений для Интернета вещей с использованием общеевропейской спутниковой сети Интернета вещей (IoT) EchoStar Mobile с поддержкой LoRa®. Клиенты, API-K, Cyric, DalesLandNet, Dryad, Galaxy1, ProEsys и Symes используют сеть в режиме реального времени для обеспечения массового развертывания Интернета вещей (IoT) в таких областях, как личная геобезопасность на открытом воздухе, мониторинг влажности почвы, сверхраннее обнаружение лесных пожаров, измерение коммунальных услуг и мониторинг трубопроводов.

«Мы благодарим этих инновационных клиентов за выбор сети EchoStar Mobile IoT в соответствии с их требованиями к двухнаправленному подключению датчиков в режиме реального времени на агротехнологическом, коммунальном, рекреационном и экологическом рынках», – заявил вице-президент и генеральный директор EchoStar Mobile Телемако Мелия. «Такие развертывания подтверждают наше ценностное предложение клиентам, беспрепятственно интегрируются в существующую экосистему Интернета вещей (IoT), обеспечивая повсеместную бесперебойность обслуживания для наших клиентов без необходимости дорогостоящей наземной инфраструктуры».

Мощный геостационарный спутник S-диапазона EchoStar XXI, совместимый с беспроводной платформой Semtech Corporation с поддержкой LoRa для подключения устройств, обеспечивает повсеместное двустороннее подключение по всей Европе без необходимости заключения соглашений о роуминге в разных регионах. Для расширения возможностей спутниковой связи в своих IoT-решениях клиенты могут легко модернизировать существующие коммерчески развертываемые устройства за счет маломощного и компактного двухмодового спутникового модуля EchoStar Mobile EM2050.

EchoStar получил премию 2023 IoT Business Impact Award за всеевропейскую сеть IoT от журнала IoT Evolution, ведущего издания, посвященного технологиям Интернета вещей (IoT).

«Для меня честь отметить всеевропейскую IoT LoRa сеть EchoStar – инновационное решение, принесшее EchoStar премию 2023 Business Impact Award», – заявил глава TMC Рич Техрани. «Я с нетерпением жду большего внедрения лучших в своем классе решений от EchoStar в будущем».

EchoStar Mobile Limited – дочерняя компания EchoStar в Европе, эксплуатирующая мобильную спутниковую систему (MSS) с использованием геостационарного спутника EchoStar XXI. По всему миру компания EchoStar разрабатывает сеть спутников S-диапазона с низкой земной орбитой (LEO) под названием EchoStar Lyra™ для поддержки сетевого взаимодействия с Интернетом вещей по мере изучения компанией вопроса о создании глобальной неназемной сети 5G в S-диапазоне.