Съемки сидя в костре: легендарный фильм «Неотправленное письмо»

В 1960 году на советские киноэкраны вышел фильм «Неотправленное письмо». Он рассказывает историю геологической партии, путешествующей по глухой тайге в Западно-Сибирской равнине в поисках алмазов. Экспедиция выдалась очень трудной — разведка будущего месторождения затянулась, вместе с осенними холодами пришло напряжение между членами группы. Наконец, когда кимберлитовая трубка была найдена, начался пожар, который скрыл геологов от вертолета эвакуации. Геологам удается выжить, но они получают ранения и затем один за другим гибнут от переохлаждения, голода и истощения. Чудом выжить удается только руководителю партии Константину Сабинину, добравшемуся до людей на льдине по реке.

Съемки проводились в дикой природе, что сыграло на руку достоверности картины, а заодно помогло актерам прочувствовать все «прелести» жизни геологов. Не отставали от них и члены съемочной группы. Так, оператор Сергей Урусевский, чтобы снять участников экспедиции через огонь костра, уселся вместе с кинокамерой прямо в пламя. Один из участников проекта так написал в своем дневнике: «24 августа 1958 год. Сергей Павлович придумал кадр совершенно без учета собственной «воспламеняемости» — себя с камерой внутри огня, в самом центре. Что же потом удивляться «эффекту присутствия», если оператор с камерой почти горел на костре — без фокусов, самым натуральным образом. Замотали его, как куклу, в асбест, но ватник все равно вспыхнул, с трудом сбили огонь. А он злился, что били по спине — помешали доснять, испортили дубль».

Асбестовая защита помогла оператору не случайно — она является одним из наиболее распространенных огнезащитных материалов. Сегодня сотрудники МЧС рекомендуют использовать ткань из хризотилового асбеста для тушения небольших возгораний, её активно применяют сотрудники «горячих цехов» при работе с раскаленным металлом и его компонентами. Хризотиловое волокно выдерживает нагрев до 1500°С, что превышает температуру горения напалма, а после превышения порога становится хрупким, но так и не загорается. Также оно обладает низкой теплопроводностью, что делает продукцию на его основе надежным термоизолирующим решением. Всего из хризотилового асбеста выпускают около 300 видов промышленных изделий, причем не только огнезащитных — всем знакомые шифер, трубы, фасадные плиты и многое другое изготавливают из хризотила, воды и цемента.

Кстати, опыт оператора мог быть почерпнут из времен Великой Отечественной войны. В те годы белорусский кинооператор Ефим Лозовский создал специальный хризотиловую обмотку для ведения киносъемки прямо с брони танка. Проверку его изобретение прошло еще в 1942 году, когда пленка и камера сохранились, не смотря на то, что танк подбили (и он сгорел). Напомним, что условия хранения черно-белой кинопленки должны быть следующие: от +8 до +12°С, влажность от 35 до 45%, а также избегать попадания прямых световых лучей на саму пленку. Любое изменение температуры ведет к её уничтожению, так что можно с уверенностью сказать — теплопроводность хризотила, не давшего столь хрупкому предмету сгореть, была чрезвычайно низка. С той поры опыт применения хризотиловой защиты стал широко известен и распространен, а потом перекочевал от операторов фронтовых съемок к мирным, но таким же суровым советским киноделам. Последние же на практике доказали, что оператора она защищает ничуть не хуже.