Завод «Ди Ферро» произвел и поставил 11 303 м2 сэндвич-панелей на строительство нового отделения птичников для откорма бройлеров при деревне Дворище Крупского района. Заказчиком проекта выступил ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский» (Республика Беларусь) — крупный интегрированный агропромышленный холдинг с 13,6 га пашни. Птицеводство является основным направлением деятельности предприятия: по состоянию на 2021 год агрокомбинат производит 20% всей выпускаемой в стране продукции из мяса и птицы, а годовой объем производства составляет более 88 тысяч тонн в живом весе.

Строительство ведется на производственной площадке при деревне Дворище: здесь будут возведены восемь птичников, подведены необходимые инженерные коммуникации и обновлены подъездные пути. Планируется, что новые производственные мощности позволят суммарно выращивать 1 769 472 голов цыплят-бройлеров в год, или 276 480 голов — каждый новый птичник. Подготовка строительства началась в 2019 году, по плану предприятие возводит два птичника в год.

В качестве поставщика сэндвич-панелей для одного из новых птичников на очередном тендере была выбрана компания «Ди Ферро». На ее производственных мощностях уже произведен необходимый объем панелей. Первая часть заказа была поставлена в октябре 2021 года, и уже в ноябре был подписан договор о поставке очередного объема — эта задача будет выполнена до середины декабря 2021 года. Поставка продукции происходит через нашего официального партнера на территории Республики Беларусь ЧП «ЮПК-Строй».

Птичники для ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский» возводятся по типовым проектам — это позволило сократить до двух недель сроки проектирования и производства сэндвич-панелей. Для компании «Ди Ферро» это уже второй опыт сотрудничества с крупным белорусским агрохолдингом — в 2020 год завод уже изготавливал строительные конструкции для одного из новых объектов этого предприятия.

Сергей Мещеряков, менеджер по ключевым клиентам департамента компонентных продаж ООО «Ди Ферро»:

«Значительная доля произведенной на нашем заводе продукции идет на удовлетворение потребностей российских предприятий. Однако мы не останавливаемся на достигнутом и находим новых партнеров за пределами РФ — как в случае с Агрохолдингом «Дзержинский». По результатам тендера мы смогли предложить лучшие условия по срокам и объемам поставок, что оказалось важным критерием выбора для нашего заказчика, который стремится оптимизировать сроки строительства и получить довольно большой объем продукции за минимальное время».

О группе компаний «Венталл»:

ООО «Венталл» специализируется на производстве объектов из стали и стальных конструкций с 1991 года. Компания предлагает полный диапазон продукции и услуг — от проектирования до поставки полнокомплектных зданий. Обширная дистрибьюторская и дилерская сеть простирается по всей России и странам СНГ. Производственные мощности заводов «Венталл», расположенные в Обнинске и Балабаново Калужской обл., позволяют выполнять самые крупные заказы за короткий период времени. Бренд «Венталл» обладает неоспоримыми преимуществами крупного игрока на строительном рынке металлоконструкций, обогащенного международным опытом.