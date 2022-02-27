Сэр Ричард Брэнсон выступил против призрака тоталитаризма, нависшего над Европой

В то время как российские войска пересекают границу суверенной и мирной Украины, а пограничные посты и военные объекты по всей стране подвергаются нападениям, война вернулась в Европу.

Первые сообщения о потерях напоминают нам о том, что, как и в 2014 году, это больше не подготовка к дипломатическому позерству и бряцанию оружием. Прямо сейчас гибнут украинцы и россияне, братья и сестры, сыновья и дочери, матери и отцы. Они платят цену за амбиции авторитарного правителя, бессердечного и расчетливого в отношении ущерба, который он наносит Украине. Кроме того, он, похоже, совершенно не осознает последствий своих действий для России и российского народа. Он и его ближайшее окружение должны знать, что это вторжение не укрепит российский контроль над Украиной. Оно вполне может ослабить власть Путина.

Чтобы быть предельно ясным, эта война — война Путина, и только его выбор. Это односторонний, неспровоцированный акт агрессии, который должен быть не только осужден самым решительным образом, но и встречен самым решительным ответом. Необходимо ввести полный комплекс санкций, а Украина заслуживает полной поддержки мирового сообщества.

Многое было написано о Будапештском меморандуме 1994 года, согласно которому Украина отказалась от своего ядерного арсенала советской эпохи в обмен на гарантии Россией ее территориальной целостности и суверенитета. Презрение и пренебрежение Путина к Меморандуму очевидны. Но если международные соглашения имеют хоть какое-то значение, если всеобщее верховенство права стоит того, чтобы к нему стремиться, все мы должны встать и противостоять этой угрозе. Мир и процветание не могут существовать без сотрудничества и обязательств. Альтернативой является мир Путина — коррумпированная антиутопия, выгодная немногим, построенная на принудительном контроле, постоянном страхе и несправедливости.

Я сочувствую миллионам украинцев, которые сейчас вынуждены жить под угрозой неминуемых нападений. Я сочувствую тем, кто уже потерял близких в первые часы этого вторжения. Всего два дня назад я говорил с президентом Украины Зеленским о ситуации в его стране, и он высказал идею о проведении концерта мира для объединения людей. Вместо этого он и его страна подвергаются нападению.

Но мне также интересно, что чувствуют в ситуации, в которую их поставил Путин, простые россияне, молодые и пожилые люди, которые пытаются выжить и прожить свою жизнь в мире и достоинстве. Люди между Калининградом и Владивостоком, между Москвой и Омском должны испытывать страх и тревогу, наблюдая за развитием этого кризиса. Они ничего не выигрывают от агрессии Путина, но подвергаются реальному риску потерять еще больше, чем они уже потеряли, когда богатства их страны были разграблены власть имущими.

Людям не нужно много времени, чтобы понять, что их ввели в заблуждение, и, как только число потерь среди россиян начнет расти, как только санкции ударят по российской экономике, замечательный и стойкий российский народ сможет понять, что он заслуживает лучшего, если он еще этого не понял. Однако Путина нельзя победить одними санкциями. Этого может добиться только народ. Как многие уже отметили, Запад, конечно, имеет свою историю неоправданных войн. И это длинный список. Но сейчас не время для «какнасчётизма». Злом зла не поправишь. Самое время для всех нас призвать к прекращению агрессии и кровопролития, выступить в защиту свободы и самоопределения, суверенитета и независимости, а также против призрака тоталитаризма, вновь нависшего над Европой и миром.