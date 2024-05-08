Seragon завершила доклиническое испытание кандидатного антивозрастного препарата SRN-901

Компания Seragon Biosciences, Inc. объявила о завершении доклинического испытания своего нового кандидатного антивозрастного препарата SRN-901. Это базовое исследование, проведенное на мышах, было предпринято для оценки влияния SRN-901 на процессы старения, а также на различные маркеры здоровья.

Результаты исследования показывают, что препарат SRN-901 позволил добиться одного из лучших на сегодняшний день показателей по росту общей продолжительности жизни (lifespan) и сохранения здоровья (healthspan) в популяции, получавшей лечение. Для оценки действия SRN-901 на молекулярном уровне было проведено полногеномное секвенирование транскриптома у свыше 300 мышей. Результаты выявили значительное увеличение экспрессии многих генов, связанных с долголетием, и заметное снижение экспрессии генов, связанных со старением. Кроме того, биохимический анализ крови выявил благоприятные изменения в ряде биомаркеров, связанных с более молодым биологическим возрастом.

Были проведены и другие тесты для оценки влияния препарата SRN-901 на продолжительность здоровой жизни (healthspan) — показатель сохранения здоровья на протяжении всей жизни. В ходе исследования также оценивались физические и когнитивные функции. Тесты на беговой дорожке показали значительное повышение выносливости у пожилых мышей. Показатели по шкале оценки дряхлости (frailty scores) выявили заметное улучшение у пожилых мышей, получавших SRN-901; в группе лечения наблюдалось также значительное снижение частоты возникновения опухолей.