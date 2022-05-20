Сергей Кабышев награжден за вклад в развитие международных отношений

Депутат Госдумы, председатель комитета по науке и высшему образованию Сергей Кабышев получил благодарность от спикера Госдумы Вячеслава Володина

«Благодарю за высокую оценку моей работы. Данная награда — это признание того уровня сотрудничества, которого мы достигли в сфере парламентской дипломатии. Государственная Дума традиционно занимает ведущую роль в деле сохранения накопленного потенциала сотрудничества, укрепления доверия и взаимопонимания между народами», — отмечает Сергей Кабышев.

Напомним, в марте Сергей Кабышев участвовал в заключении соглашения по развитию образования и науки Россией и народными республиками Донбасса, который позволит интегрировать ДНР и ЛНР в научно-образовательное пространство России.