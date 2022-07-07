Сергей Кабышев рассказал о встрече с молодыми учеными и изобретателями в Госдуме

Об этом рассказал председатель Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Сергей Кабышев.

«Получился живой и содержательный разговор с молодыми, но уже достигшими больших успехов исследователями, способными продвигать свои практически значимые идеи в реальном секторе экономики. В ходе обсуждения, казалось бы, сухих административных вопросов было очень приятно видеть «горящие» глаза, увлеченность настоящих изобретателей, которые с невероятным энтузиазмом рассказывали о своих научных победах, новых материалах, приборах, технологиях, охватывающих множество важнейших сфер нашей жизни», – сказал Сергей Кабышев.

На встрече исследователи делились опытом своих текущих разработок и их практическом применении. Среди разработок система предоперационного планирования, безопасные шприцы, новая технология очистки воды и перовскитные солнечные элементы.

Участники отметили необходимость наращивания взаимодействия науки и бизнеса, популяризации научного направления при выборе профессии.

Поговорили и о проблемах. Сохраняется ряд бюрократических сложностей, нет необходимого уровня прозрачности на пути от изобретения до готового продукта для массового потребителя, возникают сложности с поиском инвестора или заказчика в лице государственных предприятий.

Отметим, что ранее в Госдуме заявили о создании Единого реестра конечных получателей государственной поддержки инновационной деятельности. Считается, что он позволит предлагать именно ту поддержку, которая необходима на разных этапах, а также освободит предпринимателя от необходимости собирать большую часть документов.

Кабышев особо подчеркнул, что существующие сейчас внешние ограничения должны преодолеваться в том числе за счёт максимального использования потенциала регионов. Необходимо обеспечить равенство условий научно-технологического предпринимательства на всей территории страны и одновременно – его сопряжение с целями и задачами социально-экономического развития субъектов Российской Федерации.